Milan fecha contratação de promessa argentina da Lazio

MILÃO, 6 JUL (ANSA) – Após Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello, o Milan fechou a contratação do meia-atacante Luka Romero, da Lazio.

O jogador de 18 anos, uma das grandes joias do futebol argentino, passou nesta quinta-feira (6) por exames médicos e físicos em Milão, na Itália.

O acordo entre Romero e Milan, que ainda precisa ser assinado, deverá ter duração de quatro anos.

O argentino conversou brevemente com alguns jornalistas presentes no hotel em que está hospedado. Na oportunidade, Romero apenas declarou que “está feliz”.

Jogador mais jovem a atuar no Campeonato Espanhol e até apelidado de “Messi mexicano”, Romero não somou muitos minutos em campo em Roma, deixando a Lazio com apenas 21 jogos e um gol marcado.

Entre outras possíveis movimentações no mercado, o Milan segue querendo reforçar sua equipe para 2023/24. O nigeriano Samuel Chukwueze, do Villarreal, e o espanhol Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, são monitorados atentamente pelos dirigentes milanistas. (ANSA).