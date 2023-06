Milan anuncia contratação do goleiro Marco Sportiello

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 28/06/2023 - 9:37 Compartilhe

MILÃO, 28 JUN (ANSA) – O Milan anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do goleiro Marco Sportiello, que estava sem clube depois de não ter seu vínculo renovado pela Atalanta.

O jogador de 31 anos, que vestirá a camisa número 57, assinou um contrato válido até o fim de junho de 2027.

Sportiello chegou ao clube rossonero para ser reserva de Mike Maignan, mas também com o objetivo de fornecer mais segurança ao gol do Milan se for necessário substituir o francês.

Peça importante do elenco dirigido por Stefano Pioli, Maignan já se lesionou pelo menos duas vezes desde que chegou a Milão, tendo desfalcado os rossoneri por longas semanas. O substituto do francês foi o contestado Ciprian Tatarusanu.

Revelado pelo Seregno, Sportiello passou por Carpi, Fiorentina, Frosinone e Atalanta. Em Bergamo, o goleiro perdeu espaço após as contratações de Pierluigi Gollini e Juan Musso, mas assumiu a titularidade na metade da Série A passada após uma lesão do argentino. (ANSA).