Mikel Arteta, treinador do Arsenal, rebate crítica de Xavi, do Barcelona: ‘O futebol é dos jogadores’

A viagem aos Estados Unidos dos clubes europeus está sendo representada por grandes amistosos. A partida desta quarta-feira (26), entre Arsenal e Barcelona, não foi diferente e terminou com a vitória dos ingleses por 5 a 3. Em partida de oito gols, o treinador dos espanhóis, Xavi Hernández, criticou a intensidade dos jogadores dos Gunners

Após a partida, Xavi disse que enquanto o Barça disputou um amistoso, o Arsenal encararou como final de Champions League. Ao saber da crítica, o treinador dos Gunners, Mikel Arteta, em entrevista também pós-jogo, comentou sobre a situação.

– O futebol é dos jogadores. Eles são muito competitivos. Estamos jogando para 70 mil pessoas e os jogadores se rebelam. Não está em nossas mãos. Podemos ter nossas ideias. No momento em que a bola começou a rolar, que fizeram um gol, que cometeram uma falta… viu-se uma mudança aí – disse, se referindo ao Barcelona.

– Obviamente é a pré-temporada, mas ficou muito, muito competitivo no final. Quando você joga contra um time da estatura do Barcelona, ​​você tem que estar nisso. Acho que os jogadores mostraram um grande nível hoje, fizemos muito coisas positivas, com a nossa intensidade nossa vontade e a qualidade que mostramos também, principalmente nos momentos de ataque, foi impressionante.

O Arsenal fez quatro amistosos de pré-temporada, com o Nuremberg, MLS All-Stars, Manchester United e Barcelona, totalizando duas vitórias, um empate e uma derrota. Agora, os Gunners vão disputar a final da Copa Emirates, contra o Mônaco, e em seguida, tem a decisão da Supercopa da Inglaterra, contra o rival Manchester City.