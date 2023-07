Mikael Ymer é suspenso por 18 meses e se pronuncia nas redes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 10:50 Compartilhe

O tenista sueco Mikael Ymer, número 51 do mundo, foi suspenso por 18 meses pela Corte Arbitral do Esporte por faltar três exames anti-doping em um período de 12 meses.

O próprio tenista fez o anúncio em suas redes sociais e contou o caso. Segundo ele, havia sido suspenso por um ano no começo de 2022. Ele apelou, venceu em junho do mesmo ano. Só que a ITF recorreu à Corte Arbitral do Esporte que o suspendeu por 18 meses.

O tenista não gostou nada da decisão: “Tendo sido absolvido uma vez e sentindo que não cometi a terceira ofensa , achei a decisão deles injusta. É difícil compreender a punição de 18 meses seja justa. Essas regras são para proteger a integridade do esporte, mas eu não quebrei as regras, minha consciência está clara com Deus como minha testemunha.Fui suspemnso por 18 meses sem ter usado nenhuma substância proibida”, disse o tenista.