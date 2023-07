Miguelito deixa o profissional do Santos para disputar quartas do Brasileirão Sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 12:59 Compartilhe

A equipe sub-20 do Santos contará com a presença do meia Miguelito no duelo contra o Internacional nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão da categoria.

O boliviano de 19 anos, que tem treinado e sido relacionado para partidas do profissional, foi chamado para reforçar o time comandado por Orlando Ribeiro na disputa do mata-mata.

Miguelito falou sobre descer e jogar novamente pelo sub-20. Santos e Internacional travam o primeiro duelo às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-queros, no Rio Grande do Sul.

– Acho que todo atleta quer jogar e comigo não é diferente. Estou tendo um grande aprendizado no profissional, mas se precisar jogar no sub-20, vou jogar e ajudar o Santos – disse o boliviano, que completou:

– Vamos ter um jogo difícil contra o Internacional no Brasileiro. Sabemos que mata-mata é um outro campeonato, são 180 minutos e temos que entrar focados para conquistar um bom resultado para o jogo da volta em casa.

Nesta temporada, o meia Miguelito tem conciliado entre jogar na equipe profissional e o Sub-20. Pelos juniores, o boliviano soma seis jogos, com três gols marcados. No time de cima, ele acumula sete partidas.