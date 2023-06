Messias desabafa sobre má fase do Santos e pede desculpas à torcida após derrota para o Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:28 Compartilhe

O zagueiro Messias falou após a derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor lamentou o resultado que subiu para dez o número de jogos do Peixe sem vitórias na temoporada. Messias fez uma análise do jogo e também se queixou desse período sem triunfos. A última vitória do Santos foi no dia 14 de maio, diante do Vasco.

– Não é de hoje especificamente que começou a dar errado. Jogamos contra uma grande equipe que soube aproveitar as chances que teve. Infelizmente sofremos três gols. Nosso plano hoje era vencer. Nosso torcedor já está cansado dessa sequência sem vitórias, não só o torcedor, mas nós atletas também. Estamos trabalhando para buscar a vitória e se Deus quiser, na próxima rodada, ela já vem. É continuar trabalhando, são números que a gente não gosta. Não adianta vir aqui e falar para o torcedor, inventar desculpas – disse Messias, ao Premiere.

O camisa 24 do Peixe também comentou sobre a falta de torcida na Vila Belmiro. O Santos está punido pelo STJD por 30 dias e não poderá ter torcedores tanto em casa, quanto em partidas jogadas fora de seus domínios, por conta da confusão ocorrida após a derrota para o Corinthians, na última semana. Messias pediu desculpas aos torcedores, mas tambèm deixou um recado.

– A questão da torcida é ruim, já joguei contra aqui também, agora graças a Deus a favor, jogar com torcida é sempre difícil para o adversário. Infelizmente teve aquele incidente lamentável, que é inaceitável para qualquer torcida. A gente entende o descontentamento do nosso torcedor, mas ese tipo de atitude não se pode aceitar em luhar nenhum. É pedir desculpas para a torcida, pelo momento que estamos vivendo. Mas que eles tenham noção de que aquele tipo de atitude só prejudica o Santos. A gente precisa do apoio dele e só assim saíremos dessa situação – finalizou o zagueiro.