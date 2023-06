Messi publica foto de celebração com a família e agradece mensagens de aniversário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 14:28 Compartilhe

Lionel Messi passou o 36º aniversário de forma especial, de volta à sua cidade natal, Rosário, na Argentina. Em publicação nas redes sociais, o argentino compartilhou uma foto com a esposa, Antonella Rocuzzo, e os filhos, Thiago, Mateo e Ciro, em frente à mesa do bolo. O astro se mostrou muito feliz com a celebração e agradeceu as felicitações recebidas.

– Muito obrigado por todas as felicitações. Estou aproveitando muito poder festejar este ano em Rosário, junto às pessoas que amo muito. Um abraço enorme! – escreveu.

Além de celebrar com a família, Messi viveu uma outra comemoração para lá de especial em Rosário. O argentino participou do jogo de despedida do amigo Maxi Rodríguez no Estádio Marcelo Bielsa, pertencente ao Newell`s Old Boys, clube onde atuou na infância. O ídolo argentino recebeu felicitações das 40 mil pessoas presentes e devolveu o espetáculo. Mesmo em partida festiva, o craque marcou três gols, incluindo cobrança de falta e chute por cobertura característicos de Leo.

Nas redes sociais, Messi foi parabenizado por grandes personalidades do futebol, como Neymar, Suárez e Mbappé. O francês, com quem o argentino dividiu o vestiário no PSG até o fim da temporada, escreveu um belo texto agradecendo aos ensinamentos recebidos do ex-Barcelona.

