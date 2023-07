Messi estreia pelo Inter Miami e garante a vitória com golaço de falta nos acréscimos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 23:49 Compartilhe

Fazendo a sua estreia pelo Inter Miami-EUA na noite desta sexta-feira (21), Messi mostrou por que é o melhor jogador do mundo. O craque argentino entrou no segundo tempo e garantiu a vitória diante do Cruz Azul-MEX por 2 a 1, pela primeira rodada da Leagues Cup, com um golaço de falta já nos acréscimos da partida.

Como era de se esperar, o DRV PNK Stadium, na Flórida, estava lotado para ver o primeiro jogo de Messi por seu novo clube. Inclusive, celebridades e nomes famosos do esporte como Lebron James, Tom Brady e Serena Williams prestigiaram o jogo. O astro dos Lakers chegou a dar um abraço no camisa 10 argentino.

Voltando de férias, Messi começou a partida no banco de reservas. De lá, ele viu Taylor abrir o placar para o Inter Miami aos 43 do primeiro tempo.

Aos dois minutos do segundo tempo, o técnico Tata Martino já mandou Messi para o aquecimento, levantando a torcida no estádio. O astro entrou sete minutos depois e logo em seguida teve a companhia de Busquets em campo, que também fez seu primeiro jogo pelo Inter Miami.

A partida ficou aberta, com as duas equipes criando chances. Mas foi o Cruz Azul que aproveitou para empatar ao 20′, com Antuna.

Aos 27 minutos, Messi tentou finalização de fora da área, mas foi travado. Aos 42, o argentino apareceu bem e deu assistência para o gol do Miami, mas o bandeirinha assinalou impedimento na jogada.

Quando o jogo caminhava para um empate, brilhou a estrela de Messi. Aos 48′ minutos do segundo tempo, o craque bateu falta da entrada da área e acertou o ângulo para decretar a vitória do Miami. Festa da torcida e sinal que o argentino pode dar muitas alegrias em sua passagem pelos Estados Unidos.