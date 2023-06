Messi é ovacionado em estádio do Newell’s Old Boys e faz três golaços em despedida de Maxi Rodríguez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 5:04 Compartilhe

No dia em que completou 36 anos de vida, Messi viveu uma noite especial em Rosário, cidade onde nasceu, na Argentina. Neste sábado, o craque marcou presença na despedida oficial dos gramados de Maxi Rodríguez e foi a grande atração. O agora jogador do Inter Miami-EUA foi ovacionado ao entrar no gramado e também deu show em campo ao anotar três golaços no amistosos entre grandes nomes da seleção argentina contra jogadores históricos do Newell’s Old Boys.

Ao ser anunciado pelo narrador do evento, Messi foi recebido com festa no estádio do Newell’s, clube em que teve passagem quando era mais jovem, antes de ir para o Barcelona. Os torcedores cantaram e soltaram fogos em homenagem ao filho ilustre da cidade de Rosário.

– Bem-vindo, Messi. Está é sua casa – disse o locutor do estádio na entrada do atacante no gramado.

Em campo, Messi jogou apenas o primeiro tempo, mas foi o suficiente para ser o nome da partida ao anotar três belos gols. O primeiro foi de falta, o segundo uma cavadinho por cima do goleiro e o terceiro teve a partidação do dono da festa. Messi recebeu assistência de Maxi, matou no peito e soltou uma bomba para estufar as redes.

Com Messi em campo na primeira etapa, o time de lendas da Argentina saiu vencendo por 4 a 2. Porém, já com o reforço de Maxi Rodríguez na segunda etapa, o Newell’s virou e venceu por 7 a 5.

Além de Messi, o time de lendas da Argentina contou com nomes como D’Alessandro, Sorín, Saviola, Di María e Cambiasso. Já a equipe com jogadores históricos do Newell’s teve Batistuta, Trezeguet e Heinze.

Com 42 anos de idade, Maxi não atuava desde 2022, mas só agora oficialiou sua aposentadoria com este jogo de despedida. Cria das categorias de base do Newell’s Old Boys, ele também tem passagens por Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool e Peñarol. Pela seleção argentina, ele disputou as Copas de 2006, 2010 e 2014 (quando foi vice-campeão).