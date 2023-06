Mesmo sem Messi, Argentina vence Indonésia em amistoso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:30 Compartilhe

Em amistoso realizado na manhã desta segunda-feira, a Argentina bateu a Indonésia por 2 a 0 em Jacarta. Mesmo sem o astro Lionel Messi, liberado pela comissão técnica, a Albiceleste dominou a partida e contou com gols de Leandro Paredes e Cristian Romero para vencer mais uma em 2023.

O triunfo marcou a quarta vitória dos comandados de Lionel Scaloni no ano, completando os 100% de aproveitamento após o título da Copa do Mundo. Já a Indonésia perdeu a invencibilidade de três jogos, já que vinha de dois empates e uma vitória, sobre Burundi.

DOMÍNIO ARGENTINO

A primeira grande chance aconteceu aos 17 minutos. Em cobrança de falta, Paredes levantou na área, mas a zaga afastou. A sobra foi de Nico González, que dominou, teve calma para bater forte, mas parou em grande defesa de Ernando Ari. A sobra foi do próprio González, que cruzou mascado para o meio. Julián Álvarez, campeão da Champions pelo Manchester City, tentou emendar, mas pegou mal e a bola parou novamente nas mãos do goleiro.

PAREDES BALANÇA A REDE

Aos 28 minutos, em erro de saída de bola, Buonanotte conseguiu a roubada e limpou o goleiro Ari. Ao atrasar a passada, o atacante acabou permitindo a chegada de Baggott, que evitou o gol quase em cima da linha. No rebote, Álvarez bateu de perna direita girando o corpo, mas Ari conseguiu voltar a tempo e espalmar para escanteio. O primeiro gol viria aos 38 minutos. O volante Leandro Paredes recebeu pelo lado esquerdo, conduziu para o meio e viu pouco espaço na defesa adversária. Da intermediária, escolheu arriscar e bateu com violência, acertando o ângulo de Ari, abrindo o placar em Jacarta.

Leandro Paredes with a special goal to open the scoring for Argentina. ✨???????? pic.twitter.com/FptishlQKv— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 19, 2023

SUSTO EM JACARTA

No último lance da primeira etapa, foi a vez da Indonésia assustar. Em bela jogada pelo lado direito, o camisa 9, Dimas Drajad, achou um espaço na defesa argentina e cruzou para trás. O passe foi na medida para Ivar Jenner, que bateu de primeira, mirando o canto contrário. Emiliano Martínez, eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa, acertou a queda e salvou a Albiceleste com a ponta do dedo, mantendo a vitória mínima no marcador até o fim da primeira etapa.

BOLA AÉREA DECISIVA

No começo da metade final, em lateral longo, ainda na intermediária, Pratama Arhan arremessou forte no meio da área e Baggott apareceu para cabecear de costas para o gol, obrigando Dibu Martínez a dar dois passos atrás e espalmar para escanteio. Porém, foram os campeões do mundo quem aproveitaram a jogada aérea. Aos 11, em levantamento de escanteio feito por Lo Celso, o zagueiro Cristian Romero antecipou a marcação e subiu livre para desviar, tirando do goleiro Ari e aumentando o placar para a Argentina. Com muito tempo pela frente, a equipe de Scaloni controlou o jogo e teve chances com Garnacho e Buonanotte, mas o 2 a 0 se manteve no placar.

A Albiceleste agora volta a campo na Data Fifa de setembro, enfrentando o Equador em casa e a Bolívia fora, em duelos válidos pelas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já as Águias ainda não têm adversários definidos para o período, mas devem seguir sua preparação visando a Copa da Ásia de 2024.

