Mesmo pressionado, Palmeiras segura Ricardo Belli no comando do feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O time feminino do Palmeiras seguirá com o técnico Ricardo Belli em seu comando mesmo após a dura eliminação da equipe para o São Paulo, no último domingo, em pleno Allianz Parque, no jogo que tirou o sonho das Palestrinas de ganharem o inédito título do Brasileirão.

+ Veja tabela e classificação da Libertadores-2023 clicando aqui

Apesar da grande pressão da torcida nas redes sociais e também nas arquibancadas do Allianz Parque, a diretoria alviverde decidiu manter o técnico no cargo pelo menos até esse próximo compromisso do Verdão, novamente diante do São Paulo, mas agora pelo Campeonato Paulista.

Em caso de derrota, a situação do treinador pode ficar insustentável e a pressão pode fazer com que a diretoria busque um novo comandante para as competições pós-Copa, que são o Paulista e também a Libertadores, competição pela qual o Palmeiras defende o título.

Para tentar bater o São Paulo dessa vez no Jayme Cintra, em Jundiaí, o Palmeiras pode ter o retorno de Beatriz Zaneratto, que fará a sua despedida antes de se apresentar para a Seleção Brasileira, que disputa a Copa do Mundo no mês que vem, na Nova Zelândia. A camisa 10 é a única representante do Palmeiras entre as convocadas que vão representar o Brasil no Mundial.

Na sua primeira passagem pelo feminino do Palmeiras, entre 2019 e 2021, Ricardo Belli conquistou a Copa Paulista e ficou com o vice-campeonato do Brasileirão.

Após o seu retorno no ano passado, o técnico entrou para a história do clube ao conquistar a inédita Libertadores e também o Paulistão. Porém nesta temporada, o investimento do Verdão foi alto para a modalidade e para muitos torcedores o técnico não consegue entregar o máximo potencial do bom elenco que ele tem em mãos.