Mesmo com vitória sobre o Liverpool, Luxemburgo diz que Corinthians não vai priorizar a Sul-Americana

Mesmo com o Corinthians tendo ficado na terceira colocação do grupo E da Libertadores, o clube alvinegro não vai priorizar a Copa Sul-Americana – competição em que a equipe conseguiu vaga por não ter ficado na lanterna da chave.

No último dia 10 de junho, após o empate em 1 a 1 do Timão com o Cuiabá, o técnico Vanderlei Luxemburgo já tinha indicado que não iria priorizar a competição continental. E isso fez parte da decisão por nem relacionar os atletas que estão tendo sequência como titulares. O treinador garante que o foco corintiano será a conquista da Copa do Brasil, onde o time está nas quartas de final, e na busca por uma vaga à Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro.

– Vamos caminhar com o elenco. Quando eu falei que não tinha elenco para disputar (três competições) é que a Libertadores é diferente da Sul-Americana. A gente tem que botar jogador para jogar. Vai depender do momento, adversários, para tomar decisão com equilíbrio. Já conversei com os dirigentes, com o Duílio, o Alessandro, que temos a Copa do Brasil, temos seis jogos para ganhar e no Brasileiro alcançar uma vaga na Libertadores – disse Luxa na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai, na noite desta quarta-feira (28).

O indicativo dado por Vanderlei Luxemburgo é que da mesma forma que ele colocou uma equipe formada majoritariamente por garotos no duelo que deu ao clube o direito de disputar os playoffs da Sul-Americana, a tendência é que na competição continental ele também usará uma equipe alternativa, onde os jovens vão se sobressair. De toda forma, ele lamentou a eliminação precoce do Corinthians na Libertadores – ele esteve à frente da equipe em quatro das seis partidas que time disputou no torneio.

– Resultado do jogo foi aquilo que os jogadores produziram. Não foi só fazer os gols, foram as oportunidades que tivemos. O número de finalizações foi importante. Tem que estar por perto e a bola entra. Tem que criar bastante durante os 90 minutos, como os meninos fizeram hoje. Desclassificação faz parte do processo de que não houve a produção daquilo que queríamos. Nos Argentinos Jrs os jogadores quiserem ir, imaginávamos que conseguiríamos o resultado, mas não veio contra o Del Valle. O jogo de hoje foi bom pra garotada. Não me recordo se alguma vez na história do Corinthians tantos jogadores jogaram juntos em um jogo de Libertadores. A saída da Libertadores é triste, mas temos que trabalhar no brasileiro para recolocar o Corinthians na Libertadores ano que vem – destacou Luxemburgo.

ANÁLISE DA GAROTADA

Luxemburgo trabalhou antes do jogo a confiança da garotada corintiana para que eles pudessem ir para cima, mas sem se esquecer das responsabilidades dentro da partida. Em campo, o placar foi construído por três crias da base: Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson marcaram os gols do triunfo por 3 a 0 sobre os uruguaios.

– Trabalhei com a responsabilidade de quem vai jogar e falando para eles que teriam uma chance muito boa para jogar um jogo de Libertadores e classificar o time para a Sul-Americana. Não vejo problema em colocar a molecada pra jogar – destacou Luxa.

FALA, LUXA – SOBRE OS GAROTOS

– Forte, ambidestro, tem drible. Tenho falado muito com ele para entender a hora que ele não precisa driblar pra não tomar porrada e se machucar, mas quando ele entrar na área entrar provocando. Ele já conseguiu clarear a jogada, mas acabou dando um drible a mais. Vai aprender com cobrança, esporro. Jogador difícil de ser marcado no mano a mano. Vai ter que encontrar o Toninho para – sobre o atacante Wesley, que participou da jogada do primeiro gol corintiano.

– Matheus é um jogador dinâmico. Essa intensidade é fundamental no meio-campo na modernidade na preparação dos jogadores como atletas. Mas o gol que ele fez, até eu faria – trouxe sobre o meia Matheus Araújo, que abriu o placar para o Corinthians contra o Liverpool, em tom de brincadeira.

– Tem treinado bastante. Gol típico de centroavante. Chance no primeiro tempo que o goleiro defendeu. Conseguiu fazer jogadas e jogador que estamos trabalhando mais para cercear, porque é grande e forte não só para fazer pivô – comentou em relação ao atacante Felipe, que marcou o segundo do Timão.