Mesmo com pressão da torcida do Corinthians, Luxemburgo chega ao clássico contra o Santos respaldado pela diretoria

O momento do Corinthians não é nada bom e se agravou ainda mais após o protesto de torcedores na chegada da delegação a Santos, na noite da última terça-feira (20), que fizeram até mesmo a delegação corintiana não passar a noite na Baixada Santista e retornar à capital. Ainda assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem a continuidade do seu trabalho acenada pela diretoria mesmo em caso de derrota para o Peixe, na noite desta quarta-feira (21), pelo Brasileirão.

O entendimento da direção é de que não haverá sentido em ter dado o período das datas Fifa para trabalhar o elenco e demiti-lo logo na primeira partida. Assim, a ideia é que a permanência do treinador seja garantida até os jogos contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 5 e 12 de julho.

O temor pela posição desconfortável no Campeonato Brasileiro é grande, e a diretoria já deixou claro ao treinador que a missão principal do futebol para o segundo semestre é a fuga da zona do rebaixamento o mais rápido possível, para depois tentar almejar outras coisas na competição. A ideia é que até o fim do primeiro turno, o Timão já esteja distante de posições desconfortáveis, até por conta da pretensão pela chegada de reforços. Neste momento, o Corinthians é o 16º colocado da competição nacional, primeiro time fora do Z4, com nove pontos – um a mais que o Goiás, que abre o grupo da degola.

Paralelamente à missão de sobrevivência no Brasileirão, a diretoria corintiana crê que seja fundamental a classificação da equipe à semifinal da Copa do Brasil, o que explica o planejamento de respaldar Luxemburgo até os jogos contra o América-MG, pelas quartas do torneio.

A importância de avançar de fase está na recuperação das metas financeiras, já que as eliminações precoces no Paulistão (quartas de final) e Libertadores (fase de grupos) frustrou as projeções corintianas nessas duas competições. Por sua vez, o estimado na Copa do Brasil era a chegada até às oitavas de final, o que já foi ultrapassado e pode ser superado ainda mais para compor as baixas dos objetivos não alcançados.

Em meio a isso, o Corinthians tem o seu último jogo pela Libertadores deste ano, que é contra o Liverpool, do Uruguai, no próximo dia 29 de junho. Em caso de vitória ou empate, o Timão garante, pelo menos, a terceira colocação da sua chave na Liberta e, consequentemente, uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. A direção corintiana não cogita abrir mão de disputar a Sula, mas não trata o duelo contra os uruguaios como algo de ‘vida ou morte’.

