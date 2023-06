Mesmo com falhas recentes, defesa do São Paulo é um dos grandes destaques da temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 6:10 Compartilhe

Embora o último jogo do São Paulo, na derrota contra o Palmeiras, tenha sido marcado por falhas defensivas – principalmente por conta dos erros de Arboleda -, o setor defensivo tricolor tem sido um dos grandes pontos fortes da temporada.

Inclusive, alguns treinamentos estão sendo direcionados especificamente para esse setor. No treino deste sábado (17), por exemplo, uma parte das atividades foi destinada a trabalhar a organização defensiva do elenco.

Entre os times brasileiros, o São Paulo é uma das equipes que menos sofreu gols neste ano. Em 32 partidas, foram marcados 53 gols a favor e sofridos apenas 24. No entanto, ao analisar o elenco, é possível entender o motivo por trás desse desempenho. Um dos nomes que se destaca nessa questão é Rafael, o único jogador do elenco que foi titular em todos os jogos nesta temporada.

Rafael, pelo menos com base no que foi mostrado ao longo do ano, conseguiu resolver um problema que assolava o São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni: a falta de um goleiro que pudesse se estabelecer na equipe e corresponder às expectativas.

No Campeonato Brasileiro, Rafael é o terceiro goleiro com o maior número de defesas difíceis, de acordo com levantamentos realizados pelo FootStats. Até o momento, ele acumulou onze defesas desafiadoras. Apenas Léo Jardim, do Vasco, com 17 defesas, e Fábio, do Fluminense, com 12 defesas, estão à sua frente nesse ranking. Isso significa que, em média, o goleiro realizou aproximadamente uma defesa complicada por jogo. Também é digno de nota que Rafael não sofreu gols em metade dos 32 jogos disputados até agora.

Inclusive, Rafael está à frente de grandes rivais, como o Palmeiras, nesse quesito. É importante lembrar que em julho o São Paulo decidirá seu futuro na Copa do Brasil contra o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Abel Ferreira realizou apenas quatro defesas difíceis até o momento.

Mas o mérito não é atribuído somente a ele. Neste ano, uma dupla de zagueiros tem surpreendido, em grande parte devido à presença de um jogador formado nas categorias de base do São Paulo, que se tornou uma das grandes revelações do ano: Beraldo. Enquanto Arboleda já era uma peça confiável no elenco há algum tempo, Beraldo começou a se profissionalizar no ano passado e, nesta temporada, já é considerado um dos maiores destaques da equipe.

Isso pode ser explicado através dos números. Mesmo que Arboleda tenha sido um dos “culpados” na partida contra o Palmeiras, o São Paulo sofreu dez gols com o zagueiro em campo. Sem a presença dele, foram 14 gols sofridos. Em relação às estatísticas, Arboleda se destaca pelos desarmes, com uma média de 100% de acerto no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Beraldo, de acordo com o FootStats, é o jogador do elenco com o maior número de interceptações certas, totalizando seis, e também possui uma média de 100% de acerto.

Embora Arboleda seja um desfalque certo contra o Athletico-PR devido à sua convocação pela seleção do Equador, as falhas cometidas contra o Palmeiras não devem resultar na perda de seu espaço no elenco, considerando seu desempenho ao longo de toda a temporada até o momento.

