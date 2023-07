Mesmo com classificação do Corinthians na Sul-Americana, Luxemburgo vai manter estratégia na competição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 11:07 Compartilhe

Não é porque o Corinthians se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai deixar de usar uma equipe alternativa na competição continental. A prioridade corintiana segue sendo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Para Luxa, a Sula tem sido importante para dar rodagem aos jogadores mais jovens e, por tabela, não desmanchar a base da equipe que joga as competições prioritárias.

Luxemburgo não desvaloriza o torneio continental, mas enxerga a Copa do Brasil mais atrativa esportivamente e financeiramente para ser conquistada, além do campeonato nacional estar mais encaminhado. Na semifinal, contra o São Paulo, o Timão precisa de apenas quatro resultados positivos para vencer o título que bateu na trave no ano passado, quando o clube foi derrotado, nos pênaltis, pelo Flamengo na decisão.

Melhorar o desempenho no Brasileirão, por sua vez, é considerado obrigação entre os corintianos. A equipe flerta com a zona do rebaixamento desde o início da competição. Luxa acredita que, com o crescimento do time, o segundo turno será visando um lugar mais alto na tabela. Porém, o grande desafio do treinador à frente do Corinthians no campeonato de pontos corridos é não deixar o clube alvinegro entrar no Z4. O entendimento interno é que, se isso acontecer, será difícil tirar o Timão do pelotão que está na parte baixa da classificação.

Se o Time do Povo embalar uma sequência que o deixe mais distante da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o olhar para a Sul-Americana poderá ser diferente. Mas isso só seria possível em caso de classificação às quartas de final. Uma eliminação na semifinal também pode mudar a atenção corintiana para a Sula.

De toda forma, não existe time fixo que disputará a competição continental pelo Corinthians. Em caso de mudanças na base titular, com algum atleta caindo de rendimento e ‘reserva’ pedindo passagem, jogadores que não vinham disputando a Sul-Americana podem aparecer. Foi o caso de Ruan Oliveira, que ficou fora até mesmo dos relacionados no jogo de ida contra o Universitario, mas na volta até começou jogando, pois perdeu espaço com a chegada do argentino Matías Rojas.

Os duelos do Timão contra o Newell ‘s ainda não têm datas definidas, mas acontecerão nas semanas nos dias 2 e 9 de agosto. O clube alvinegro fará o primeiro jogo em casa, decidindo na Argentina.