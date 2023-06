Mercedes anuncia novas atualizações para o W14 em Silverstone

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:01 Compartilhe

A Mercedes vai apresentar mais um pacote de atualizações para o GP de Silverstone, na Inglaterra. No intuito de melhorar a performance do carro, a equipe vem desde o início do ano testando novos desenvolvimentos, já que ainda passam por certas dificuldades durante as corridas, algo que não acontecia até a temporada de 2021.

O chefe da estrela de três pontas, Toto Wolff, disse que o GP da Grã-Bretanha no próximo mês, é uma das duas corridas que a escuderia busca ter novas peças para o carro e complementou:

– É que nossos aprendizados aceleraram muito, desde que mudamos parte da arquitetura conceitual. Deve haver passos decentes nas próximas quatro corridas – disse o austríaco.

Em relação à última corrida no Canadá, Toto se surpreendeu com o bom resultado do carro. O terceiro lugar de Lewis Hamilton deu uma esperança para a equipe alemã durante este campeonato, mesmo com os problemas no carro de George Russell, que vinha fazendo uma boa corrida de recuperação e teve que abandonar às pistas na volta 55 de 70.

– Nós não esperávamos ter um bom desempenho no Canadá, porque o comportamento do carro no momento é melhor em curvas de alta velocidade – finalizou Wolff.

