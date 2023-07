Memorial da América Latina recebe a maior competição de breaking neste sábado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 10:19 Compartilhe

A Final Nacional do BC One Brasil 2023, maior campeonato de breaking do mundo será realizada neste sábado (22). Na última quinta-feira (20) definiu os classificados para as batalhas decisivas. O evento foi realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo e os campeões foram o B-boy Branco e a B-girl Marininha.

Não só São Paulo que recebeu o torneio, outras cidades também, como Belém, Brasília e Rio de Janeiro, classificando para a final além dos dois finalistas, mas também o vencedor da disputa de terceiro lugar de cada etapa nacional.

No Pará, os classificados foram: B-boys Arroz (Campeão), Jaz e Kako, enquanto entre as B-girls foram Livia (campeã), Roberta e Kaboflex. Na capital nacional, os B-boys Khaled (campeão), Iguin e Xandin, além das B-girls Ana (campeã), Nay e Paulinha conquistaram vaga. No Rio, também classificou três b-boys e três-b-girls para a final nacional. Dotado (campeão), Luan e Sagara e Toquinha (campeã), Violetta e Prix.

O Memorial também vai receber os participantes de países latino-americanos que não tiveram seletivas regionais da competição. O torneio dividirá em 16 B-Boys e 16 B-Girls disputando uma vaga em cada categoria (feminina e masculina) na final mundial em Paris.

O evento será realizado a partir das 14h e vai até as 22h (Horário de Brasília).

