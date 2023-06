Melo estreia nesta 4ª em Mallorca. Matos tenta vaga na semi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:04 Compartilhe

Motivados pelo título em Halle, na Alemanha, Marcelo Melo e John Peers voltam à quadra nesta quarta-feira (28). É a estreia no ATP 250 de Mallorca, na Espanha, terceiro e último torneio na grama antes de Wimbledon.

O mineiro e o australiano enfrentam na primeira rodada, às 7h (horário de Brasília), os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni – cabeças de chave número 3.

A conquista no ATP 500 de Halle no domingo (25), o terceiro título de Melo no torneio alemão, fez o mineiro subir oito posições no ranking mundial, ocupando agora o 35º lugar e voltando a ser o número 1 do Brasil em duplas. Peers também melhorou oito colocações e é o número 28 do mundo.

“Vamos com tudo aqui em Maiorca e, depois, seguindo para o objetivo principal que é Wimbledon”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.

O Grand Slam em Londres, na Inglaterra, começa no dia 3 de julho. Mallorca é o oitavo torneio da parceria na temporada, que conquistou seu primeiro título em Halle. E Melo estará jogando pela segunda vez na Espanha. Esta é a 17ª temporada seguida do mineiro como profissional.

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Rafael Matos vai buscar vaga na semifinal nesta quarta. Ele e o português Francisco Cabral enfrentam a dupla cabeça de chave 1 do mexicano Santiago Gonzalez e do francês Edouard Roger-Vasselin. O jogo começa por volta das 8h30, logo após a partida de Melo. Rafa é o atual campeão do torneio.