Melo e Peers na 2ª rodada em Wimbledon

O mineiro Marcelo Melo e o australiano John Peers estrearam com vitória em Wimbledon. Nesta quinta-feira (6), a dupla – cabeça de chave 16 do Grand Slam – derrotou de virada o holandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/4, em 2h05min.

Os próximos adversários na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, serão os vencedores do jogo entre os norte-americanos Christopher Eubanks e J.J. Wolf e os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Marcelo Demoliner não teve a mesma sorte ao lado do holandês Matwee Middelkoop. Eles caíram diante dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic por 7/6 (7/5) 6/4.