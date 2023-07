Melo e Peers caem nas oitavas em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 9:20 Compartilhe

A dupla de Marcelo Melo, campeão em 2017, e do australiano John Peers foi eliminada, nesta terça-feira, nas oitavas de final do torneio de Wimbledon, o Grand Slam no piso de grama e mais tradicional do esporte.

Melo e Peers perderam dos holandeses Tallon Griekspoor e Bart Stevens por 2 sets a 0 com apertados 6/4 7/5 e assim encerra a participação brasileira na dupla masculina no All England Club.

Agora resta apenas Luisa Stefani no profissional jogando as quartas de dupla feminina ao lado da francesa Caroline Garcia.