Melo e Peers avançam às oitavas em Wimbledon

Marcelo Melo e John Peers avançaram para as oitavas de final em Wimbledon. Nesta segunda-feira (10), pela segunda rodada do Grand Slam, o mineiro e o australiano – cabeças de chave 16 – derrotaram os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Os próximos adversários, na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, valendo vaga nas quartas de final, serão os holandeses Tallon Griekspoor e Bart Stevens.

Rafael Matos, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e o português Francisco Cabral foram superados pelos campeões de 2021, os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic por 7/5 7/6 (7/3) na segunda rodada.