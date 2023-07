Melo celebra marca da milésima partida e recebe homenagem da ATP

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 20:00 Compartilhe

A marca histórica de 1.000 jogos no circuito foi comemorada com vitória nesta segunda-feira (24) pelo mineiro Marcelo Melo.

Na estreia no ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos, Melo e o australiano John Peers – cabeças de chave número 3 – derrotaram o venezuelano Luís David Martinez e o norte-americano Reese Stalder por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7-3), em 1h05min, confirmando o favoritismo e avançando para as quartas de final do torneio.

Os próximos adversários de Melo e Peers em Atlanta serão os vencedores da partida entre o britânico Daniel Evans e o australiano John-Patrick Smith diante da parceria dos norte-americanos William Blumberg e Rajeev Ram.

“Muito feliz em completar 1.000 jogos na minha carreira. Hoje conseguimos a vitória aqui, jogando muito bem. Primeiro jogo em quadra dura depois da sequência na grama. Muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar a essa marca. Não é fácil, tem de estar jogando há bastante tempo”, afirmou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.

“Acabaram fazendo uma homenagem aqui, com um bolo, já comi um pedaço. Realmente comemorar por estar há tantos anos jogando, com tantas vitórias. Muita gente me apoiando para chegar lá, ao meu lado. E quem sabe chegamos agora a 1.100, 1.200, que acho que tem muito tempo pela frente”, completou.

Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro no circuito a chegar aos 1.000 jogos. Antes, 13 duplistas atingiram e superaram essa marca. Foi sua vitória de número 608.

No primeiro set, Melo e Peers quebraram logo no segundo game, abrindo em seguida 3/0. E, com mais um break, no sexto game, ampliaram a vantagem para fechar em 6/1. Já o segundo set não teve quebras, com a definição indo para o tie-break. Nele, o mineiro e o australiano impuseram seu jogo, marcando 7/6 (7-3) para vencer na estreia e seguir em Atlanta.

O ATP 250 de Atlanta dá início à gira em quadras rápidas da dupla. Esta é a terceira vez que o mineiro está em Atlanta. E o décimo torneio de Melo e Peers juntos na temporada 2023.