Melhores casas de apostas do Brasil

Se você quer saber quais as melhores casas de apostas, confira o guia completo com a análise das promoções oferecidas para o mercado brasileiro. Vamos ajudar a decidir onde apostar, os melhores bônus de boas-vindas, mercado de apostas, ofertas e odds.

O intuito é trazer um guia interessante para o apostador iniciante encontrar o que deseja. Confira abaixo uma prévia das melhores casas de apostas:

bet365 – Líder mundial no mercado de apostas. Use o código MAXLANCE * para se cadastrar

Betano – Site de apostas com ótima reputação global. Use o código promocional VIPLANCE

Betfair – Ampla oferta de apostas e promoções semanais

Pixbet – Aposta rápida via PIX

Sportingbet – Site completo e com bônus de até R$300 para apostas

1xbet – Melhor oferta de boas-vindas.

Bwin – Casa tradicional com aposta sem risco

KTO – Aposta sem risco e boa para iniciantes.

F12.bet – Promoções e muitos jogos

Betmotion – Casa tradicional

* O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma. Aplicam-se T&C.

Como escolhemos nossas melhores casas de apostas online

A fim de separar algumas das melhores casas de apostas do mercado, analisamos vários critérios. Por exemplo, segurança da plataforma, reputação das empresas, qualidade do serviço em geral e variedade de apostas. Isso apenas para mencionar alguns quesitos.

Em primeiro lugar, só recomendamos um site de apostas se ele possui licença para operar. Isso é fundamental, pois garante que os clientes não vão ficar na mão e estarão com contas em operadoras sérias.

Além disso, uma boa casa de apostas online deve oferecer uma plataforma com criptografia. Ou seja, com protocolo SSL/TLS (representado pelo cadeado na barra de endereço do navegador). Mecanismos adicionais de proteção de dados também são bem-vindos.

Igualmente, o serviço em si é algo que sempre levamos em conta ao avaliar um site de apostas. E isso passa desde a plataforma até o serviço de atendimento ao cliente, por exemplo.

Por fim, também levamos em conta a variedade em termos de opções de apostas. Em outras palavras, a quantidade de esportes, competições e mercados (tipos) de aposta à disposição do apostador.

Em resumo, as melhores casas de apostas devem passar na nossa avaliação em diversas frentes. Só assim consideramos a empresa digna da sua atenção.

Entretanto, lembre-se que a seleção a seguir é apenas uma opinião da nossa equipe editorial. Portanto, é subjetiva. Assim, não deixe de pesquisar outras opções para achar a que mais te agrada.

As melhores casas de apostas

Agora, chegou a hora de conhecer a nossa seleção de melhores casas de apostas. São todas operadoras confiáveis e que oferecem serviços regularmente para os clientes brasileiros.

Abaixo, veja os seis sites de apostas que separamos para você que está dando seus primeiros passos neste universo…

bet365



A bet365 certamente é uma das operadoras mais tradicionais no ramo das apostas esportivas. Afinal, conta com mais de duas décadas de expertise em entretenimento online, oferecendo um serviço de primeira qualidade.

A casa conta com uma enorme variedade de esportes e mercados de apostas, bons métodos de pagamento integrados e suporte de qualidade. A bet365 ainda oferece bônus de boas-vindas para novos usuários que se registrarem com o código de bônus bet365 na forma de créditos de aposta. Sem falar nas outras promoções regulares e quantidade de eventos transmitidos via streaming ao vivo.

Betfair



A Betfair é simplesmente uma das casas de apostas mais respeitadas em todo o mundo. Muito por causa do Betfair Exchange, que é a maior bolsa de apostas esportivas do planeta. Funciona como uma bolsa de valores, mas onde as ‘ações’ são as odds de eventos esportivos.

Contudo, a plataforma também conta com uma casa de apostas esportivas tradicional: a Betfair Esportes (Sportsbook). E, nos dois principais setores do site, a operadora oferece bônus de boas-vindas. Em esportes, essa bonificação é de até R$200 para os novos clientes com o código de bônus Betfair. E a quantidade de opções de apostas também impressiona.



Em esportes, essa bonificação é de até R$400 para os novos clientes com o código de bônus Betfair. E a quantidade de opções de apostas também impressiona.

1xBet



A 1xBet também mereceu entrar na nossa lista de melhores casas de apostas. Apesar de menos conhecida do que as três acima, a casa vem reforçando sua marca. E, sobretudo nos últimos anos, a operadora vem aumentando sua presença no mercado brasileiro.

Aliás, a plataforma oferece muita variedade de apostas, odds bem competitivos e muito mais. Também não podemos nos esquecer do bônus de boas-vindas para Esportes, que chega a até R$1.560 com o código de bônus LANCEVIP. Vale a pena conhecer o site.

A KTO vem aumentando sua presença no mercado brasileiro e, ao conhecer o site, não é difícil curtir. Afinal, a operadora disponibiliza uma plataforma agradável, com muitas opções de apostas em esportes e entretenimento online.

Além da boa variedade de modalidades, competições e mercados, a KTO apostas tem mais. Por exemplo, um bônus de entrada no formato de aposta 100% sem risco até R$200. Além disso, a casa tem a Malandrinho, que é uma espécie de loteria de resultados de futebol. Vale a pena conferir. Use o código do cupom KTO LANCE23 para ganhar um bônus de até R$ 200 sem risco.

Betano

Bastante conhecida pelos patrocínios a grandes clubes brasileiros como o Atlético-MG e o Fluminense, a Betano possui ótima reputação internacional. No mercado de apostas na Europa, já é uma casa bastante reconhecida.

A plataforma Betano disponibiliza boa quantidade de opções de apostas e uma navegação agradável. Igualmente, a empresa também oferece bônus para novos jogadores no valor de até R$500 em esportes. Se você ainda não tem uma conta na Betano, cadastre-se com nosso código promocional Betano exclusivo VIPLANCE.

Melhor bônus de boas-vindas: bet365



Escolher o melhor bônus para novos usuários entre as melhores casas de apostas esportivas não é fácil. Afinal, não é apenas o valor total que devemos considerar. Precisamos olhar também para as regras de cada promoção. Ou seja, os Termos e Condições (T&C) de cada bonificação.

Só para ilustrar, se formos considerar apenas o valor do bônus, a oferta da 1xBet seria a melhor. Contudo, o rollover do bônus da operadora é mais difícil para os apostadores cumprirem. Ou seja, os requisitos de aposta antes de liberá-lo para saque.

Por isso, resolvemos optar pela bonificação da bet365. Afinal, é uma opção bem atrativa e com um rollover mais fácil. O formato é um pouco diferente, pois a casa disponibiliza os créditos de aposta após o usuário girar o valor. Mas é bem fácil compreender.

A fim de saber mais sobre como funcionam os créditos de aposta, leia as regras no site da bet365 Brasil.

Igualmente, não deixe de conferir os bônus das demais empresas e escolha o que mais te agrada. Leia os T&C e fique informado sobre as regras.

Para saber mais sobre este bônus de boas-vindas, visite a nossa página dedicada ao código de bônus bet365.

Melhor em mercados de aposta: bet365 e 1xBet



Quando o assunto é mercado de aposta, o site não pode oferecer poucas opções. Afinal, os apostadores precisam ter um cardápio vasto de alternativas para colocar seus palpites. É como entrar em um restaurante e ter poucas opções de comida. Não é legal.

Um cardápio vasto e diversificado é essencial em uma operadora de apostas. Assim, é preciso ter variedade de esportes, competições e mercados (tipos) de aposta.

Todas as operadoras possuem uma boa quantidade de opções. Mas a bet365 e a 1xBet, em especial, se destacam em nossa visão. Pois ambas contam com um enorme leque de esportes e competições.

Assim, os usuários podem palpitar em futebol, basquete, tênis e vôlei até esportes menos tradicionais. Ou seja, há opções como críquete, dardos, futebol australiano, beisebol e muito mais. Igualmente, ambas dão um bom espaço para o eSports, que sempre estão crescendo, inclusive nas apostas.

No que diz respeito às competições, há torneios de todos os portes. Por exemplo, no futebol o jogador pode fazer apostas em todas as séries do Brasileirão (A, B, C e D) até a enorme Liga dos Campeões da UEFA. Ademais, há ligas menores de países como Camarões, Egito, Cingapura e dezenas de outros.

A grande cartela de opções vale, inclusive, para outros esportes. Mas cada um deles tem um leque maior ou menor. Por isso, vale a pena conferir.

Por fim, em relação aos mercados, há diversos tipos de aposta. Só para ilustrar um pouco, em um jogo de futebol geralmente há:

– Resultado Final (1×2);

– Empate anula a aposta;

– Total de gols (mais/menos);

– Ambas as equipes marcam;

– Handicaps;

– Escanteios;

– E muito mais…

Para conferir todas as alternativas, consulte cada evento nos sites das operadoras. Portanto, visite as plataformas para saber tudo.

Melhor app mobile: bet365 e Betfair



Em uma era na qual estamos cada vez mais conectados, sobretudo através dos smartphones, uma plataforma mobile é essencial. Pois não há nada como a facilidade de pegar o celular e apostar no seu jogo preferido.

Pensando nisso, a maioria das operadoras de apostas adaptaram bem seus sites para as telas menores. Algumas ainda vão além e disponibilizam um aplicativo para seus usuários.

E, ainda que todas as empresas que escolhemos possuam ao menos boas plataformas móveis, duas se destacaram com os aplicativos mais funcionais. São elas a bet365 e a Betfair, em nossa opinião.

A bet365 disponibiliza apps específicos para apostas esportivas, cassino e muito mais. E o usuário que possui smartphone de sistema operacional Android pode baixá-los diretamente através do site mobile da empresa.

O bet365 app é muito funcional, fácil de instalar e de navegar. Com poucos cliques, você encontra o evento esportivos que deseja.

Já no caso da Betfair, a empresa disponibiliza apps para Esportes e para seu Exchange. Basta o cliente escolher qual deseja e instalar em seu celular Android. E o Betfair app, independentemente de qual for, é bem simples de baixar e utilizar.

Infelizmente, as operadoras ainda não oferecem apps para brasileiros que usam aparelhos com sistema iOS. Isso porque ainda há restrições na loja da Apple para apps relacionados às apostas no Brasil e no mundo. Entretanto, isso é facilmente resolvido acessando o site mobile da casa.

Melhores odds: 1xBet



Odds são muito importantes dentro das apostas. Afinal, elas são as cotações que determinam os potenciais retornos em caso de um palpite certeiro. Portanto, empresas com melhores odds são mais atrativas para os apostadores.

E as melhores casas de apostas esportivas devem oferecer odds competitivas, no mínimo.

Neste quesito, apesar de todas as empresas que selecionamos serem boas em cotações, a 1xBet se destacou em alguns eventos.

Só para exemplificar, escolhemos um jogo do Campeonato Brasileiro Série A entre Palmeiras e Cuiabá. E encontramos as seguintes odds na 1xBet no mercado de Resultado Final:

– Vitória do Palmeiras – 1.42

– Empate – 4.54

– Vitória do Cuiabá – 8.2

Já na Sportingbet, por exemplo, tivemos:

– Vitória do Palmeiras – 1.40

– Empate – 4.10

– Vitória do Cuiabá – 8.25

Apesar da pouca diferença na vitória do Palmeiras, podemos notar uma diferença considerável no empate. Por exemplo, se você apostar R$100 no empate na 1xBet, pode receber R$454 de retornos (ou R$354 de ganhos). A mesma aposta na Sportingbet retorna R$410 (ou R$310 de ganhos).

Isso, no longo prazo, pode fazer muita diferença. Obviamente, odds melhores ou piores podem variar de evento para evento. E as cotações estão sujeitas às flutuações do mercado. Mas, a nosso ver, a 1xBet realmente disponibiliza ótimas odds na média.

Contudo, sempre pesquise as odds em diferentes casas no evento específico ou esporte no qual você quer apostar.



Melhores casas de apostas – FAQ



Ao final deste conteúdo especial sobre as melhores casas de apostas no Brasil, ainda está com algumas dúvidas? Então, vamos responder algumas perguntas comuns…

Como posso me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar?

A fim de se cadastrar, primeiramente você deve ter, pelo menos, 18 anos de idade. Além disso, deve ler sempre os Termos e Condições (T&C) Gerais e demais regras da casa de apostas esportivas onde escolheu abrir sua conta. Em seguida, acesse o site e preencha as informações no formulário de cadastro. Se estiver de acordo com os T&C, finalize o registro.

Posso fazer apostas ao vivo?

Sim, os melhores sites de apostas oferecem a opção de apostar enquanto os eventos acontecem. Ou, ainda, cassinos que acontecem ao vivo.

Quais mercados de aposta estão disponíveis?

Isso depende do site, do esporte e do evento. Mas, nas melhores casas de apostas, você poderá encontrar uma boa variedade de opções para colocar seus palpites.

Quais são os melhores sites para apostar em futebol?

As representantes que selecionamos entre as melhores casas de apostas brasileiras são todas boas para apostar em futebol. Então, tudo depende do que você procura. Portanto, visite todos os sites (e de outras casas também) e escolha o que você preferir.

No que posso apostar?

Os melhores sites de apostas oferecem uma infinidade de mercados no Brasil. Assim, é possível apostar desde em quem vai vencer o Big Brother Brasil ao próximo presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, apostas esportivas, jogos online, cassino online, corrida de cavalos, e-sports estão presentes. Nas apostas do Brasil, o futebol ainda predomina, mas há espaço para quem gosta de futebol americano, basquetebol, vôlei, entre outros.

Posso cancelar uma aposta?

Muitas casas de apostas esportivas como a bet365 oferecem a opção de cash out. Assim, você pode cancelar a aposta antes ou durante o evento para minimizar eventuais perdas.

Quais as melhores casas de apostas do mundo?

Há diversas empresas que merecem uma vaga entre as casas de apostas desportivas mais conceituadas do planeta. Por exemplo, as seis que selecionamos aqui são dignas de tal consideração.

Quais os métodos de pagamento disponíveis?

As casas de apostas oferecem ao apostador várias opções de pagamento como como boleto bancário, PIX, cartão de crédito, entre outros. Vale lembrar que muitas casas oferecem um bônus de depósito e, assim, o apostador ganha um bônus dependendo do primeiro valor depositado.

Qual a melhor casa de aposta para iniciantes?

Isso depende muito do perfil do jogador. Porém, as casas de apostas bet365 e a Betano atendem bem às necessidades dos apostadores de primeira viagem.