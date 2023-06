Meio-campista do Barcelona se aproxima do futebol árabe e pode se juntar a outras estrelas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:20 Compartilhe

A janela de transferências europeias está sendo marcada por diversas idas ao mundo árabe. A Liga Saudita definiu como próxima tentativa a contratação de Franck Kessié, do Barcelona. A atração por jogadores em destaques é movida pela questão financeira do país arábe, se tornando, algumas vezes, irrecusável.

O jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’ noticiou sobre o interesse da Liga Saudita no meio-campista de 26 anos, que tem contrato com o Barça até junho de 2026. De acordo com a publicação, o jogador ainda não recebeu nenhuma proposta, que deve ser oficializada nos próximos dias. Kessié deseja permanecer no clube espanhol e no cenário europeu, podendo ter um interesse maior em outras competições, como a Premier League e Bundesliga, ao invés da Arábia Saudita.

Neste verão europeu, após a temporada 2022/23, alguns jogadores carimbaram o passaporte para a Arábia Saudita. Benzema, depois de uma passagem multicampeã no Real Madrid, além de Koulibaly e Kanté, que encerraram o ciclo no Chelsea, fecharam com o Al-Ittihad, clube em que mais se reforçou com nomes de peso. O Al Hilal anunciou o português Rúben Neves nesta semana, enquanto o goleiro Mendy desperta interesse do Al Ahly e Ziyech do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, ambos também jogadores dos Blues.