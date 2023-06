Meio-campista do Bahia fará período de treinos no Manchester City

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 15:25 Compartilhe

O fato do Bahia pertencer ao Grupo City também tem como um dos elementos formadores do acordo o intercâmbio entre jogadores dos clubes integrantes do conglomerado. Como será, por exemplo, o caso do jovem meio-campista Roger Gabriel.

Aos 16 anos de idade, Roger é visto como uma das grandes joias surgidas nas categorias de base do Esquadrão e tem como chancela recente a conquista do Campeonato Baiano Sub-20. Algo naturalmente destacado pelo atleta que, por conta da programação estipulada pela comissão técnica, jogou apenas a semifinal e a decisão do torneio.

– É uma sensação maravilhosa poder decidir uma final de uma competição sub-20 tendo a minha idade. É muito gratificante. Não joguei muitas partidas do Baianão (o time iniciou a competição com o elenco sub-18), porém, nas que eu joguei pude fazer boas jogadas, dar assistências e fazer gol. Então, acho que eu fiz uma boa competição (risos) – avaliou Roger Gabriel.

Entre o estadual sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior e Brasileirão Sub-20, ele fez 19 partidas com quatro tentos assinalados. Não à toa, inclusive, ele também detém a marca de nome mais novo a defender o time profissional do Bahia em toda a história quando foi acionado contra o Itabuna, pelo Baianão deste ano, no dia 26 de fevereiro.

Diante de tantas credenciais, Roger irá para a Inglaterra onde irá participar de alguns treinamentos nas categorias de base do Manchester City. Abrindo, assim, a possibilidade do jogador rapidamente ser alçado a um dos maiores clubes do mundo e atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.