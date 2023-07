Meia do Corinthians, Rojas segue com dores, mas presença no clássico contra o São Paulo não é descartada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 18:41 Compartilhe

O meia Matías Rojas será dúvida para o Corinthians até o momento do jogo contra o São Paulo, nesta terça-feira (24), pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador, que sentiu o pé esquerdo durante o segundo tempo do empate corintiano com o Bahia, no último sábado (22), pelo Brasileirão, não teve lesão constatada, mas um trauma, porém segue com dores que muito possivelmente vai tirar o atleta do Majestoso.

Recém-contratado pelo Timão, o paraguaio fez apenas o seu segundo jogo em Salvador. O lance em que sofreu o problema físico foi em uma dividida normal com o lateral Matheus Bahia.

Rojas foi preservado do treinamento com bola do Corinthians nesta segunda-feira (24), o trabalho foi o único promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo antes do duelo contra o Tricolor, na Neo Química Arena. Com isso, as chances do meia jogar são baixas. No entanto, como o tempo que a equipe alvinegra teve para trabalhar foi pouco, a possibilidade de Rojas tem de jogar é existente, caso ele não esteja com dores.

Luxa acredita que durante os quase três meses de trabalho que possui no Timão, já fincou as suas ideias táticas aos atletas, principalmente para momentos em que o acúmulo de partidas não permita um trabalho encorpado. E, assim, ainda que Rojas tenha chegado recentemente ao elenco corintiano, o treinador crê que os 15 dias em que ele ficou somente treinando enquanto aguardava pela regularização foi fundamental para que ele tenha pego o espírito da equipe.

O clássico contra o São Paulo acontece nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena, às 21h30, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.