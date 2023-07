Meia? Atacante de beirada? Entenda como Luxemburgo planeja usar Rojas no Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 6:03 Compartilhe

Após deixar boa impressão em sua estreia, Matías Rojas deverá ser titular mais uma vez sob o comando de Vanderlei Luxemburgo neste sábado (22), quando o Corinthians enfrenta o Bahia, pelo Brasileirão. Versátil, o paraguaio pode ajudar Luxa em diferentes setores da equipe.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

O Lance! apurou que a comissão técnica corintiana vê Rojas desempenhando três funções em campo. A primeira seria dando liberdade criativa ao paraguaio e colocá-lo como meia-atacante no esquema tático 4-3-1-2 losango, papel que o paraguaio fez na vitória sobre o América-MG, pela Copa do Brasil.

Uma segunda opção seria utilizá-lo como terceiro homem de meio-campo, ao lado de Renato Augusto, no mesmo esquema tático citado acima. A terceira solução é encaixá-lo como atacante criador pelo lado direito.

ARMA CRIATIVA

Independente da versatilidade do paraguaio, a comissão técnica vê Rojas sendo um jogador de ótima visão de jogo e capacidade técnica elevada. Assim, a tendência é extrair ao máximo a capacidade do meia-atacante em ser o jogador do último passe.

Números obtidos através da plataforma ‘xValue Stats’ comprovam essa capacidade de Rojas. Um dos dados fornecido pelo aplicativo é o de expected assist, ou ‘assistências esperadas’ em tradução livre do português. Essa estatística mede a probabilidade de um passe completo se tornar uma assistência para gol.

+ Veja tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão

Durante o último ano e meio pelo Racing, era esperado que o paraguaio desse 4,5 assistências durante os 31 jogos no qual ele disputou no Campeonato Argentino. Neste período, ele deu cinco assistências, superando ligeiramente suas assistências esperadas.

Na tabela abaixo, comparamos os dados de Matías Rojas com os seus principais concorrentes em cada uma de suas possíveis posições, bem como dados de fundamentos importantes para a função daquele atleta – como a quantidade de assistências para meias e volantes, ou de cruzamentos para pontas.