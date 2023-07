Medvedev completa vitória e vai à 3ª rodada em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 9:35 Compartilhe

Daniil Medvedev, número três do mundo, confirmou, nesta sexta-feira, sua vitória parcial que havia sido construída na quinta e interrompida por falta de luz natural em Wimbledon.

O russo superou o canhoto francês Adrian Mannarino, 35º colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 6/3 7/6 (7/5) após 2h24min na quadra 2 do All England Club. O jogo havia sido interrompido no meio do terceiro set e o russo não deu sopa para o azar.

Ele vai brigar para repetir seu melhor resultado no Grand Slam, que foram as oitavas em 2021, diante do americano Marcos Giron, 65º, ou do húngaro Marton Fucsovics, 67º.