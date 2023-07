Medvedev comemora evolução em Wimbledon e exalta força de Alcaraz

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 19:00 Compartilhe

O russo Daniil Medvedev está nas semifinais de Wimbledon após superar o norte-americano Christopher Eubanks, e comemorou não apenas sua classificação como sua evolução no torneio. Medvedev também exaltou o espanhol Carlos Alcaraz.

Medvedev iniciou a coletiva analisando a vitória nas quatas de final: “Eu me sinto muito bem neste momento, foi um jogo muito duro que estive perto de perder. Estou feliz por ter conseguido me recompor, houve um momento em que perdi o controle, o foco, o ritmo do jogo. É o que pode acontecer nesses níveis, além de Chris ter jogado bem. Estou feliz por ter conseguido me recompor e dar um passo à frente para vencer, muito feliz. Estou ansioso pelo próximo jogo”.

O russo reconhece que evoluiu muito nos últimos 4 ou 5 anos e que neste período alcançou coisas que não imaginava, porém, a campanha em Wimbledon é diferente na sua visão: “Essa semifinal em Wimbledon não tem nada a ver com a minha carreira até agora, consegui melhorar muito meu tênis nessa superfície durante o torneio, pois antes do torneio não me sentia bem com o meu tênis. Na primeira rodada não senti bem, mas a partir da segunda tudo melhorou. Espero me sair bem nas semifinais”.

Para o duelo contra o espanhol Carlos Alcaraz, Medevdev espera por um confronto duro, mas difevente do jogo entre eles em Indian Wells, que o espanhol venceu. A tática ainda será decidida com seu treinador, mas o russo afirma que assistiu a alguns jogos do rival.

Perguntado sobre o que lhe impressiona em Alcaraz, o russo pontuou: “A força que ele tem. Quando eu tinha 17 anos, não faz muito tempo, eu era menos maduro e mais jovem, o que é normal, eu estava mais perdido. Todos nós vimos que era incrível, mas todos se perguntavam se eu encontraria uma maneira de falhar menos produzindo a mesma força. E ele fez isso bem rápido, isso é o mais incrível. Agora, se for uma bola fácil, você sabe que está em apuros. Ele tem golpes que pode ser brutal, é a coisa mais poderosa do jogo dele, é com isso que vou ter que lidar”.