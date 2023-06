Média de público do Santos é uma das piores do Brasileirão! Saiba como comprar ingressos para jogo com o Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:08 Compartilhe

O Santos demonstra uma força maior quando joga na Vila Belmiro. Na atual temporada, o Peixe perdeu apenas uma vez em seu alçapão. Contudo, a presença do público não se mostra muito elevada na competição.

O Peixe está no Z4 das médias de público do Brasileirão. Com cerca de 10.516 torcedores em média presentes por jogo, o Alvinegro Praiano só tem números melhores que Goiás, América-MG e RB Bragantino.

A capacidade do estádio é um fator que complica para o aumento da média de público. Além disso, a atual fase do elenco não engaja tanto o torcedor quanto em outras épocas.

Diante desse cenário, após disputar o clássico contra o Corinthians na quarta-feira (21), o Peixe vai jogar contra o Flamengo no domingo (25). Buscando uma guinada na última competição que resta, o Alvinegro rivaliza contra o Rubro-negro às 18h30 e espera contar com a Vila lotada.

CRONOGRAMA DE VENDAS:

Data das vendas web:

Terça-feira (20/06):

10h00: Rating 5 estrelas

12h00: Rating 4 estrelas

14h00: Rating 3 estrelas

16h00: Rating 2 estrelas

18h00: Rating 1 estrela

Quarta-feira (21/06):

12h00: abertura para público geral – não sócios (Torcida Santos e Visitante)

PREÇOS DOS INGRESSOS

Geral Santista (P 22)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 100,00

Meia e Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 120,00

Meia e Silver: R$ 60,00

Gold: R$ 30,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 160,00

Meia e Silver: R$ 80,00

Gold: R$ 40,00

Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)

Inteira: R$ 170,00

Meia e Silver: R$ 85,00

Gold: R$ 42,50

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (visitante) (P19)

Inteira: R$ 100,00

Meia: R$ 50,00

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

