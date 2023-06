‘Me deixou mais tempo fora do Instagram que no quarto’, diz suposta affair de Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:50 Compartilhe

A influenciadora Fernanda Campos, que expôs ter vivido um suposto affair com o atacante Neymar, provocou o jogador nas redes sociais. Após recuperar a conta no Instagram nesta quarta-feira (21), a mulher alfinetou o atleta do Paris Saint-Germain.

– Tô de volta! Conseguiu me deixar mais tempo fora do Instagram do que dentro do quarto – escreveu a mulher, com um emoji de risada.

Fernanda revelou ter se relacionado com Neymar na véspera do dia dos namorados. A situação teve grande repercussão, e Bruna Biancardi, namorada do jogador, discutiu com o jornalista Erlan Bastos nas redes sociais. O repórter afirmou que o casal tinha um acordo para o atleta se relacionar com outras mulheres.

– Da onde você tirou essa merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas, então! Porque se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas – disparou Biancardi nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, Neymar foi às redes sociais e desculpou com Bruna Biancardi. Sem citar a suposta traição, o jogador revelou ter errado e se declarou para a namorada, que está grávida. O atacante do PSG teve apoio de várias personalidades famosas nos comentários.

– Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado – escreveu Neymar.

