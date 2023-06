Mbappé terá reunião com dirigentes do PSG nesta sexta-feira para decidir seu futuro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 13:18 Compartilhe

Em meio a polêmica envolvendo sua provável saída do Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé tem uma reunião marcada nesta sexta-feira com os dirigentes do clube justamente para discutir seu futuro, de acordo com informação do jornal espanhol “Marca”. Recentemente, o jogador deixou claro que não pretende ficar no PSG após o término de seu contrato, em 2024.

Mbappé tinha a opção de estender seu vínculo com o Paris por mais um ano, até 2025. Contudo, já que descartou esta opção, o camisa sete deixará o clube sem custos ao fim da próxima temporada. Diante deste cenário, o PSG se movimentou rapidamente para tentar vender Mbappé, para não perdê-lo de graça.

+ Inter Miami anuncia novo treinador que vai comandar Lionel Messi e Sergio Busquets

A reunião em questão tem como proposta solucionar este imbróglio. Segundo o “Marca”, Fayza Lamari, a mãe de Mbappé, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, irão participar do encontro. O Real Madrid segue interessado na situação, visto que “namora” o jogador desde 2021, quando o mesmo aceitou renovar com o Paris. Contudo, os merengues não têm pressa para acertar qualquer acordo com Mbappé.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Ainda segundo o “Marca”, é provável que o PSG ofereça um novo contrato à Mbappé. O novo vínculo deve substituir o atual e permite que o jogador cumpra um terceiro ano de contrato nos mesmos moldes dos dois anos anteriores. Sendo assim, Mbappé seria vendido em julho de 2024 e o PSG lucraria com sua transferência.