Mbappé no City? Guardiola fala sobre possível chegada do astro francês à Inglaterra

O futuro de Kylian Mbappé no PSG ainda é uma incógnita e tem agitado a janela de transferências do verão europeu. Com o Real Madrid de olho e a possibilidade ainda aberta de continuar em Paris, o camisa 7 francês foi tema de uma entrevista de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, sobre as chances de jogar no futebol inglês. Guardiola, porém, preferiu desconversar.

– Não sou diretor esportivo e não posso dizer o que acontecerá com jogadores. Mas nós não vamos correr atrás de Mbappé em hipótese alguma. A verdade é que todos sabem onde ele quer jogar – afirmou o comandante espanhol.

O contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain durará até junho de 2024. Havia uma cláusula opcional de extensão por mais um ano, mas o craque recusou e disse que encerrará seu vínculo com o clube no prazo de um ano. A janela atual, portanto, é a última oportunidade de lucro por parte dos parisienses com a saída do astro, já que em janeiro, Kylian poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube no mundo.

Quem monitora a situação do artilheiro da última Copa do Mundo é o Real Madrid. Porém, o presidente merengue, Florentino Pérez, enxerga como inviável desembolsar cerca de 200 milhões de euros agora, já que gastou um dinheiro alto para a contratação do meia Jude Bellingham. A opção preferida, portanto, é aguardar o fim do vínculo de Mbappé com o PSG e manter um setor ofensivo enxuto, com apenas quatro opções: Vinícius Jr, Rodrygo, Brahim Díaz e Joselu, recém-contratado por empréstimo junto ao Espanyol de Barcelona.

Guardiola também aproveitou a ocasião para falar sobre uma possível saída de outro craque, desta vez de seu clube. O meia alemão Gündogan é alvo do Barcelona e ainda não tem continuidade certa na Inglaterra.

– Eu sei que o Barcelona ama Gundogan e Xavi já ligou para ele em algumas ocasiões. Eu quero muito que ele continue conosco na Inglaterra, mas se ele decidir se juntar ao Barça no fim das contas, eu apenas direi a ele que com certeza se divertirá por lá – disse Pep.

