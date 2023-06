Mbappé marca, e França vence Grécia em jogo confuso da arbitragem nas Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:02 Compartilhe

A França venceu a Grécia por 1 a 0 nesta segunda-feira no Stade de France, em jogo que valeu pela quarta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Euro 2024. Kylian Mbappé, de pênalti, marcou o único gol da partida.

Com o resultado, os atuais vice-campeões do mundo se mantém com 100% de aproveitamento no Grupo B, com 12 pontos, enquanto os gregos ocupam o segundo lugar, com seis pontos. As equipes voltam a jogar pelas Eliminatórias da Euro somente no mês de setembro, na próxima Data-Fifa.

JOGO CONFUSO

Apesar da presença de grandes estrelas em campo, como Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, o protagonista do primeiro tempo foi o árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz. Em seu jogo de despedida, o dono do apito gerou polêmica em diversos lances, como ignorar três jogadas de possíveis pênaltis para a França.

QUE ISSO!

O ritmo do segundo tempo permaneceu semelhante ao do primeiro. Com mais um lance polêmico, a França conseguiu um pênalti. O zagueiro Mavropanos, da Grécia, levantou o pé e atingiu de forma violenta a cabeça de Antoine Griezmann, que ficou sangrando, dentro da área. Lahoz optou por apresentar o cartão amarelo ao jogador grego, em jogada passível de expulsão. Arbitragem de Antonio Mateu Lahoz foi alvo de críticas (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

De início, o árbitro espanhol não marcou a penalidade, que foi assinalada somente após a revisão do VAR. Na cobrança, Mbappé bateu e o goleiro Vlachodimos defendeu. Contudo, Lahoz mandou voltar e, enfim, o placar foi aberto no Stade de France, 1 a 0 para a equipe da casa. Com o gol, Mbappé ultrapassou Fontaine e se tornou o jogador francês com mais gols em uma única temporada, somando clube e seleção, balançando a rede 54 vezes.

???????????????????????????? ???????????????????????? ????@KMbappe devient le ???????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????̧???????????? ???????????? ???????????? ????????????????????????, club et sélection confondus ????

Il dépasse Just Fontaine d’une réalisation avec 54 buts ⚽️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QJcnIgkT5U— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2023

EXPULSÃO

O zagueiro Mavropanos, protagonista do pênalti sobre Griezmann, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. O camisa quatro da Grécia derrubou Kolo Muani, que partia em velocidade na meia-lua e, desta vez, não conseguiu escapar do vermelho. Com um a mais, a França empilhou chances desperdiçadas ao longo da etapa final, mas conseguiu manter o 1 a 0 no placar até o fim da partida para encerrar esta Data-Fifa com os três pontos.

