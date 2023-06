Mbappé afirma merecer a conquista da Bola de Ouro: ‘Acho que preencho os critérios’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 8:59 Compartilhe

Após marcar o gol da vitória da França contra a Grécia nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que será realizada na Alemanha, o capitão francês Kylian Mbappé aumentou seus ótimos números na temporada. Mesmo se contentando apenas com o título da Ligue 1, o atacante se destacou pelo PSG e pela seleção e afirmou merecer a conquista da Bola de Ouro.

– É muito difícil falar sobre um troféu individual, porque você tem que fazer apresentações, e nem sempre isso é bom para o público geral. Se os novos critérios estão ligados ao impacto que um jogador causou, acho que preencho os critérios, diria que sim quanto a isso. Mas são as pessoas que irão decidir – disse o jogador.

Mbappé alcançou a marca de 54 gols em 56 jogos somando toda a temporada 2022-23. Apesar do sucesso com o Paris não se traduzir no principal objetivo, o título da Champions, o astro é considerado um dos grandes jogadores do momento, tendo chegado à final da Copa do Mundo com a França e sendo artilheiro da competição.

O futuro do craque ainda não está decidido, já que seu contrato com o PSG se encerra em junho de 2024. Com um valor de mercado que ronda os 200 milhões de euros, a janela deste verão europeu pode ser a última oportunidade da diretoria parisiense de lucrar com sua saída, já que Mbappé poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. O Real Madrid cerca sua situação e conta com a expiração do contrato no próximo ano para ter o camisa 7 de graça.

A entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 30 de outubro, em evento organizado pela revista France Football. Mbappé deve disputar com Haaland, que conquistou a Tríplice Coroa com o Manchester City; Messi, que superou o próprio francês na final da Copa do Mundo; e Vinícius Jr, que fez grande temporada com a camisa do Real Madrid. O último vencedor do prêmio foi Benzema, que se destacou com o título e a artilharia da Champions 21-22.

E MAIS: