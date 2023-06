Mavs rejeita incluir jovens talentos em troca por Clint Capela

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 21:04 Compartilhe

Em entrevista ao podcast The Hoop Collective, Tim MacMahon, da ESPN, revelou que o Dallas Mavericks procura um pivô já consolidado na NBA. De acordo com o jornalista, o Mavs negociou uma troca por Clint Capela, mas recusou incluir um de seus jovens talentos para fechar o acordo.

“O Mavericks queria Clint Capela”, disse MacMahon. “Pelo que sei, o [Atlanta] Hawks pediu para eles adicionarem Josh Green ou Jarden Hardy no pacote, o que eles não aceitaram. Esses são jovens jogadores que o Mavs gosta muito”.

MacMahon também conta que a negociação começou com o Hawks oferecendo John Collins para eles. No entanto, o Dallas negou e fez ofertas de troca para adquirir Clint Capela, o que também não deu certo.

Josh Green é um ala-armador que em três temporadas se consolidou com um bom jogador de rotação. Mesmo que sua média em 60 jogos na última temporada tenha sido de 9.1 pontos e três rebotes, ele é um arremessador confiável. Afinal, seu aproveitamento foi de 53.7% nos arremessos de quadra e 40.2% nos de perímetro. clint capela

Jaden Hardy é um ala-armador que entra na sua segunda temporada na NBA. Como novato, anotou 8.8 pontos e 1.9 rebote em 14.8 minutos, em média, em 48 partidas. Seu aproveitamento foi de 43.8% nos arremessos de quadra e 40.4% nos de três pontos. clint capela

Desse modo, como a troca do Mavs por Clint Capela não deu certo, Dereck Lively II foi draftado pelo time. O pivô de 19 anos foi selecionado na 12º posição, como resultado em uma troca com o Oklahoma City Thunder. No acordo, a franquia de Dallas enviou a décima escolha e Davis Bertans para adquirir a 12º. O objetivo principal era se livrar do contrato do ala-pivô de US$33 milhões pelos próximos dois anos.

Lively, que jogou pela Duke, é um dos melhores pivôs da classe. No entanto, isso não deveria ser tão animador, já que, tirando Victor Wembanyama, não havia jogadores da posição com grande potencial exposto. Com 2,16m de altura, o estilo de jogo do jovem é comparado com o de Jaxson Hayes, do New Orleans Pelicans, e de JaVale McGee, do Mavericks. clint capela

Além disso, o Mavericks escolheu Olivier-Maxence Prosper na pick 24. O jogador é um ala ou ala-pivô de 20 anos, sendo sua defesa versátil sua principal qualidade. Ele passou três anos na NCAA antes de entrar na NBA e analistas consideram o jogo dele parecido com o de Dorian Finney-Smith, do Brooklyn Nets. clint capela