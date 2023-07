Mauro Icardi rejeita oferta do mundo árabe e fecha com o Galatasaray, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 11:48 Compartilhe

O periódico francês “L’Équipe” afirmou, na manhã deste domingo, que o Galatasaray está perto de um acordo com o Paris Saint-Germain pela contratação do atacante Mauro Icardi. O argentino havia sido emprestado pelo PSG na última temporada, mas agora, ficará em definitivo no Leste Europeu em compra pelo valor de 10 milhões de euros.

Nova onda do momento, o mundo árabe chegou a demonstrar interesse no jogador, mas as conversas não chegaram a avançar. Icardi optará por jogar no lugar onde voltou a se destacar, já que durante sua passagem pelo PSG, foi falado mais pelas inúmeras polêmicas com sua ex-esposa Wanda Nara do que pelo futebol jogado. Na França, foram 92 jogos disputados e apenas 38 gols, sem brilho nas principais partidas.

Já na Turquia, a maré mudou para o argentino. São 23 tentos e oito assistências em 26 partidas, desempenho que ajudou os Leões a conquistar o Campeonato Turco depois de quatro anos de jejum. Os números expressivos levaram o atleta a despertar interesse também em gigantes italianos, como o Milan e a Juventus, mas a adaptação ao país atual pesa na escolha.

A saída de Icardi não deve ser sentida pelo Paris. Cinco jogadores já foram contratados pela diretoria nesse começo de janela de transferências. Manuel Ugarte, Lee Kang-In e Lucas Hernández, somados, custaram 132 milhões de euros; Marco Asensio e Milan Skriniar chegaram de graça.