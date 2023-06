Maurício Noriega fala sobre possível futuro no SBT: ‘Ficaria muito feliz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 13:44 Compartilhe

Maurício Noriega comentou sobre o futuro após realizar participações na transmissão do SBT. O comunicador marcou presença no programa “Arena SBT” e participou da transmissão da final da Champions League pelo canal. Ele foi demitido da Globo em abril, após perder espaço na programação.

Em entrevista ao podcast “Deu Zebra Cast”, Noriega falou sobre as expectativas de ser contratado oficialmente pela emissora. Durante o bate-papo, com os apresentadores Flávio Sormani e Alfinete, o jornalista falou sobre a parceria com Téo José, Mauro Beting e Nadine Bastos, que também trabalharam na cobertura da final europeia.

+ Após saída, Noriega cita chefe na Globo: ‘Podia ter me demitido com dignidade’

Tomara que anunciem logo (risos) porque foi muito legal trabalhar lá. Foi um barato. O Mauro Beting, o Sormani lembra, nós começamos na Folha da Tarde. O Téo me recebeu super bem, a Nadine eu já conhecia. O Téo é uma figuraça, muito divertido. Se acontecer isso, eu vou ficar muito feliz – disse o jornalista.

A transmissão da decisão da Champions League foi um sucesso no SBT. De acordo com dados divulgados pelo Kantar Ibope, a partida entre Manchester City e Inter de Milão atingiu 10.6 pontos de média, na região de São Paulo. A transmissão conseguiu vencer com sobra da Globo, que obteve 9.6 de média no horário.

Demitido da Globo após 21 anos de casa e ainda sem contrato oficial proposto pelo SBT, Maurício Noriega segue com a carreira na Rádio Transamérica, com o programa “Papo de Craque”.

