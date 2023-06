Matías Segovia celebra momento no Botafogo e revela pedido de Luís Castro em jogo contra o Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:47 Compartilhe

Matías Segovia entrou no decorrer do segundo tempo e apresentou uma boa atuação na vitória do Botafogo diante do Palmeiras por 1 a 0 no Brasileirão. O atacante concedeu uma entrevista na manhã desta segunda-feira (26) e revelou um pedido especial de Luís Castro na beira do gramado do Allianz Parque.

– O técnico me disse para eu entrar, me divertir e fazer o que sei de melhor, que é por isso que estou no Botafogo. Estou muito feliz com esse momento que estou passando, graças a Deus. Toda vez que entro, tento ajudar da melhor maneira – afirmou Matías Segovia para rádio paraguaia “Unión TV”.

O atacante chegou ao clube em abril deste ano e tem mostrado muita personalidade nos jogos em que atuou. O paraguaio se recuperou recentemente de uma fratura na mão e foi importante nas últimas duas vitórias do Glorioso. A tendência é que continue recebendo espaço para se desenvolver ao longo do ano.

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira (29), diante do Magallanes, às 21h, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.