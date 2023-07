Mason Mount, ex-Chelsea, é anunciado como reforço do Manchester United

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 10:16 Compartilhe

A lendária camisa 7 do Manchester United tem um novo dono. Nesta quarta-feira (5), o meia Mason Mount foi anunciado como reforço do clube. O jogador, que herda a numeração usada por Cristiano Ronaldo e outros grandes nomes da história do time inglês, assinou com os Red Devils até junho de 2028, com a opção de renovação por mais uma temporada.

Segundo a imprensa inglesa, a transferência de Mount junto ao Chelsea custou 55 milhões de libras (R$ 338 milhões), podendo alcançar até 60 milhões de libras (R$ 369 milhões) com os bônus.

“Nunca é fácil deixar um clube onde você cresceu, mas o Manchester United vai me providenciar um novo desafio animador para a próxima fase da minha carreira. Tendo competido contra eles, sei o quão forte é o elenco a que estou me juntando e mal posso esperar para fazer parte do esforço desse grupo de buscar ganhar grandes troféus”, disse Mount, em entrevista ao site oficial do time.

✍️ It’s official. Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

Primeira contratação do United para a temporada 2023/24, Mount, de 24 anos, cresceu no Chelsea. O meia foi revelado nas categorias de base da equipe londrina e representou os Blues em 195 partidas, com 33 gols marcados e 37 assistências concedidas. Ele se despediu do clube com três títulos: Champions League, Mundial de Clubes e Supercopa da Europa.