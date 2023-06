Martín segura Bagnaia e vence GP da Alemanha

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 18/06/2023 - 10:07 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 JUN (ANSA) – O espanhol Jorge Martín (Pramac) segurou a pressão do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo, e venceu o Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP, em Sachsenring, neste domingo (18).

A corrida foi marcada por uma intensa disputa entre Martín e Bagnaia, que largara na pole position, na reta final da prova.

Ultrapassado pelo espanhol, o italiano reassumiu a liderança faltando apenas nove voltas para o fim, mas levou o troco logo depois.

Martín segurou a pressão do atual campeão nas últimas sete voltas e cruzou a linha de chegada somente seis centésimos à frente de seu adversário. O francês Johann Zarco (Pramac) completou o pódio.

Com a vitória, Martín foi a 144 pontos no campeonato, contra 160 do líder Bagnaia, que viu sua vantagem na ponta cair de 21 para 16 pontos.

A MotoGP volta a correr já no próximo fim de semana, no Grande Prêmio da Holanda. (ANSA).