Marta vai disputar a sexta Copa do Mundo pela Seleção e avalia titularidade: ‘Não sou a mesma de 20 anos atrás’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:43 Compartilhe

O fim está cada vez mais próximo. Neste domingo (2), a Seleção Brasileira Feminina entrou em campo contra o Chile e aplicou uma goleada por 4 a 0 no último amistoso antes da Copa do Mundo. A maior jogadora da história, Marta entrou no segundo tempo e levou a torcida à loucura no Estádio Mané Garrincha.

Seis vezes melhor jogadora do mundo, a camisa 10 está com 37 anos e vai se despedir do Mundial, na Austrália e Nova Zelândia, após seis participações. Atualmente, Marta perdeu espaço para o novo ciclo de jogadoras e ainda não se sabe se vai estar entre as 11 titulares ou no banco de reservas.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba os 20 clubes que mais faturam no mundo

Em entrevista à Fifa, a ‘Rainha’ concorda com a perda de espaço devido o passar dos tempo, mas reconhece a dedicação ao longo de todos os anos.

– Eu tenho a devida noção que não sou a Marta de 20 anos atrás. Mas a maior felicidade é ver que, independente de eu estar em campo ou não, teremos atletas para representar bem o nosso país. A Seleção Brasileira nunca foi campeã da Copa do Mundo, que conta com nove edições, incluindo a deste ano.

A renovação do Brasil se dá com expectativa de brigar pelo título no próximo ciclo, em 2027, mas as jogadoras vão para a Oceania nos próximos dias com a esperança de alcançar o sonho inédito na despedida de Marta.

– É o trabalho de uma vida inteira. O quanto a gente se dedica para se manter em alto nível, é muito difícil chegar ao topo, e permanecer é muito mais difícil ainda. Tenho companheiras fantásticas na Seleção, no meu clube e nos clubes que eu passei – disse.

+ Ângelo rumo à Europa: veja as 35 maiores vendas do futebol brasileiro

– Quando você se dedica ao trabalho com amor e carinho, torna isso muito mais fácil. Estou muito feliz pela minha sexta Copa do Mundo. Não conseguiria isso jamais sozinha – completou.

O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de junho, às 8h (de Brasília), contra o Panamá. França e Jamaica completam as adversárias do Grupo F.