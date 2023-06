Marta se manifesta sobre lesão às vésperas da Copa do mundo: ‘Tudo certo por aqui’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:57 Compartilhe

A camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina, Marta, negou nesta quarta-feira (21) as especulações em relação a sua lesão. Ao publicar o vídeo em suas redes sociais, a jogadora tranquilizou os brasileiros que estavam preocupados em relação a sua situação para a Copa do Mundo. A Rainha foi poupada do último jogo do Orlando Pride por desconforto muscular, no entanto, já está treinando com a equipe.

– Mandar um recadinho para a turma aí que trabalha com futebol e fica comentando as coisas. Será que vocês acompanham mesmo futebol? Estão dizendo que eu estou voltando de lesão. Estou voltando de lesão desde fevereiro? Está tudo certo por aqui, o trabalho continua – disse a camisa 10

O vídeo foi um recado à ex-jogadora da seleção Fran, que em entrevista a um podcast, demonstrou preocupação com Marta. Durante ao longo do programa, afirmou que não levaria a jogadora para a copa, devido a situação da brasileira, mas entenderia caso fosse convocada pela experiência da jogadora eleita 6 vezes melhor do mundo.

A convocação da Seleção será na próxima terça-feira (27). Pia Sundhage escolherá as 23 jogadoras que defenderão o Brasil na Copa do Mundo. O mundial começa dia 20 de Julho.

