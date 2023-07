Marta lança linha de roupas esportivas junto a Centauro e Go Equal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 20:32 Compartilhe

Marta, a renomada artilheira da Seleção Brasileira de Futebol e embaixadora global da ONU Mulheres, surpreendeu o mundo esportivo ao anunciar uma parceria extraordinária com a Centauro, do grupo SBF, e a Go Equal, ao lançar sua linha inédita de roupas esportivas. Esse movimento marcante representa um importante passo na promoção da presença feminina dentro do universo esportivo e inspira outras mulheres a trilharem caminhos similares.

Não é segredo que, historicamente, o cenário esportivo tem sido predominantemente dominado por atletas masculinos. Essa realidade reforça a necessidade de ações que impulsionem e celebrem a participação das mulheres em esportes, seja em níveis amadores ou profissionais. Nesse contexto, é relevante destacar o papel da digital influencer e designer de moda, Beatriz Barhouch, cujo comprometimento com a causa da igualdade de gênero a torna uma voz inspiradora para o público feminino.

“É importante criar uma cultura esportiva inclusiva e encorajar mais mulheres a participar ativamente do mundo esportivo. A linha de roupas esportivas lançada por Marta é um exemplo poderoso de como a moda e o esporte podem se unir para promover a mensagem do empoderamento feminino, proporcionando às mulheres a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio, dentro e fora dos campos”, ressalta.

A nova coleção de Marta já está disponível tanto no site da Centauro quanto em suas lojas físicas. Com uma ampla variedade de peças casuais e para treinos, a linha inclui camisetas, croppeds, bermudas, calções, tops e muito mais. Além do estilo esportivo e moderno, cada item apresenta frases inspiradoras que reforçam a força e a determinação da mulher na busca por seus objetivos.

Uma característica ainda mais especial dessa iniciativa é que todos os royalties gerados pela campanha serão destinados a projetos e ações voltados ao empoderamento feminino. Essa nobre decisão de doar os recursos arrecadados destaca o comprometimento de Marta e seus parceiros em impulsionar mudanças positivas na vida das mulheres, contribuindo para a construção de um mundo mais igualitário. “Que essa iniciativa inspire não apenas as mulheres no esporte, mas também toda a sociedade a abraçar a diversidade e a valorizar o potencial de cada indivíduo, independentemente de seu gênero”, finaliza.

A Copa do Mundo Feminina se iniciou nesta quinta-feira (20/07), no entanto o Brasil estreia dia 24 contra o Panamá.