Marta já disputou quantas Copas do Mundo?

Aos 37 anos, Marta segue sendo a principal referência da Seleção Brasileira feminina. Presente na lista de convocadas por Pia Sunghage para mais uma Copa do Mundo, a camisa 10, expoente de uma geração histórica para a modalidade no país, terá provavelmente a última chance de conquistar o inédito título. Esta será a 6ª participação da atleta na competição, que este ano será realizada na Austrália e na Nova Zelândia.

Natural de Alagoas, Marta soma 17 gols em Mundiais. Desde que fez sua estreia como profissional, em 2000, a jogadora participou de cinco Copas do Mundo, deixando sua marca em cada uma delas. Atualmente no Orlando Pride (EUA), a alagoana soma 483 jogos disputados na carreira, tendo anotado 293 gols. Números que levaram a camisa 10 a vencer seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo.

DESEMPENHO EM COPAS DO MUNDO

COPA DE 2003 (ESTADOS UNIDOS)

Na sua primeira Copa do Mundo em 2003, Marta marcou três gols. Apesar do bom desempenho, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Suécia, enquanto a Alemanha sagrou-se campeã.

COPA DE 2007 (CHINA)

Em 2007, Marta mostrou seu talento com sete gols, levando o Brasil à final contra a Alemanha, que ficou com o título. A camisa 10, que teve um desempenho brilhante ao longo da competição, considerou essa derrota como a mais triste de sua carreira.

COPA DE 2011 (ALEMANHA)

Na Copa do Mundo de 2011, realizada na Alemanha, Marta marcou quatro gols, mas o Brasil mais uma vez foi eliminado nas quartas de final. O Japão se sagrou campeão do torneio.

COPA DE 2015 (CANADÁ)

Em 2015, Marta enfrentou uma lesão que limitou sua participação, marcando apenas um gol. Essa situação afetou as ambições do Brasil, que foi eliminado nas oitavas de final pela Austrália. O Estados Unidos conquistou o título.

COPA DE 2019 (FRANÇA)

Na Copa do Mundo de 2019, realizada na França, Marta marcou dois gols, mas o Brasil novamente caiu nas oitavas de final, dessa vez para a França. O Estados Unidos levou mais uma vez o título.

EXPECTATIVAS PARA A COPA 2023

Devido à sua idade avançada, Marta não tem garantida a titularidade na Copa do Mundo, conforme afirmado pela técnica Pia Sundhage. No entanto, a presença da jogadora será essencial para motivar as demais do elenco brasileiro na busca do título inédito.

Com essa trajetória impressionante e seu status como a maior artilheira da história da Copa do Mundo, Marta continua a inspirar e deixar seu legado no futebol feminino, sendo uma verdadeira rainha do esporte.