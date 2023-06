Marlon Freitas elogia desempenho do Botafogo na vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque: ‘Jogar aqui é muito difícil’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:32 Compartilhe

Titular na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, o volante Marlon Freitas elogiou o desempenho do Glorioso na partida deste domingo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ressaltou a dificuldade do duelo e exaltou a atuação defensiva da equipe comandada pelo técnico Luís Castro.

– Uma vitória muito importante, tem que comemorar muito sim essa vitória. Jogar aqui é muito difícil, eles estavam há 31 jogos sem perder em casa. É muito difícil, poucas equipes vão conseguir conquistar pontos aqui. É um feito muito bom, mas no fim, são só mais três pontos. É continuar trabalhando com os pés no chão. Tá todo mundo muito unido. Isso é muito bom, Luís Castro tem o grupo na mão, agora é dar sequência ao nosso trabalho – declarou Marlon Freitas.

– A gente conseguiu suportar bem, sofremos um pouquinho durante o jogo, mas não tem como. É uma equipe que vem jogando junta há bastante tempo. Mas conseguimos neutralizar bem a equipe do Palmeiras, Tiquinho vive uma fase espetacular, conseguiu fazer o 1 a 0 ali. É comemorar bastante, mas a partir de terça é virar a chave pra gente fazer um jogo decisivo também, pela Sul-Americana, muito difícil, onde só a vitória nos interessa – concluiu.

Líder do Brasileirão com 30 pontos, o Botafogo agora vira a chave e encara o Magallanes, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h, no Nilton Santos, em jogo que pode valer a classificação ao mata-mata da Copa Sul-Americana.