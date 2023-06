Marlon fala em frustração do Cruzeiro após derrota em casa para o Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:20 Compartilhe

O retorno do Cruzeiro ao Campeonato Brasileiro após a folga de 10 dias, devido a Data-FiFA, com jogos de seleções, não foi nada boa. A equipe celeste foi derrotada em casa pelo Fortaleza e decepcionou seu torcedor, que esperava uma reação da equipe depois de seis jogos sem vencer. Agora são sete duelos sem triunfar na temporada.

A equipe de Pepa teve seus momentos na partida, mas não conseguiu ser melhor do que a boa equipe de Juan Pablo Vojvoda e estacionou nos 14 pontos, podendo perder algumas posições ao fim da rodada.

O lateral Marlon sintetizou o sentimento do cruzeirense, ao falar da frustração da equipe com outro revés em casa.

– A frustração é gigante. A gente tomou um gol na única valência que o Fortaleza tinha nessa partida, eles vieram para jogar no contra-ataque, no nosso erro. É difícil a gente lidar com essa má sequência, mas não podemos lamentar, temos que receber a vaia do torcedor e trabalhar bem-disse.

Marlon quer manter a cabeça focada, pois terá o São Paulo, um rival complicado no sábado, 24, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileirão.

– No sábado, a gente enfrenta o São Paulo com obrigação de voltar a vencer. Os pontos em casa, no Brasileirão, são de suma importância-concluiu.

