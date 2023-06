Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nega ameaça a jornalista após duelo pela Libertadores: ‘Atitude covarde’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 11:08 Compartilhe

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, soltou nota oficial na manhã desta quinta-feira (29) esclarecendo uma situação após o jogo do Tricolor contra o Sporting Cristal pela Libertadores, na terça (27). Após publicação do jornalista Gabriel Amaral sobre ameaças feitas a ele, o mandatário disse que apenas o cobrou de forma enérgica por estar em local proibido.

– Nas últimas horas, fui alvo de ataques nas redes sociais motivados por afirmações inverídicas do youtuber Gabriel Amaral, que tem faltado com a verdade seguidamente. Não me dirigi a ele com ameaças (veja no vídeo deste post – passe para o lado para assistir), mas advertindo (energicamente) que ele estava abordando um jogador fora da zona mista determinada pela Conmebol. Não foi a primeira vez que desrespeitou a zona mista. Em Buenos Aires, também desrespeitou as regras da Conmebol. Foi advertido por nossa equipe lá e voltou a fazer aqui no Rio de Janeiro, onde também fez vídeos fora das zonas permitidas – afirmou o presidente tricolor.

De acordo com Mário, Gabriel tentou conversar com o defensor do Tricolor, Felipe Melo, antes de sua intervenção. A indignação do presidente também aconteceu devido a informação vazada dias antes do encontro pelo jornalista de que o lateral Marcelo estaria desentrosado com o restante do elenco. Pelas informações de Gabriel Amaral, o camisa 12 estaria se comportando como uma “estrela”, recebendo tratamentos especiais e se isolando dos outros jogadores.

– Ademais, não nego que tenha me exaltado. Mas não o ameacei. Esta foi apenas mais uma inverdade do youtuber. Não foi a primeira vez que faltou com a verdade. Na semana passada afirmou, às vésperas do jogo mais importante do ano, que havia um desentrosamento e isolamento entre Marcelo e o restante do elenco. Isso gerou indignação minha, do elenco e de muitos tricolores Brasil afora. Mas me mantive em silêncio para não criar distúrbios maiores – disse Mário Bittencourt.

– Jamais houve censura ou haverá a qualquer profissional de imprensa. Sou filho, sobrinho e irmão de jornalistas, profissão que respeito e admiro. Tanto é que na semana passada, mesmo com os ataques infundados, ficamos calados, trabalhamos, respeitamos todas as publicações feitas e focamos no jogo importante que tínhamos. Os tricolores sabem que o caminho é árduo, longo, mas que com erros e acertos, com vitórias e derrotas, estamos novamente no topo do futebol brasileiro. Saudações Tricolores e vamos curtir nossa classificação que é muito mais importante do que qualquer fofoca ou choradeira – encerrou o presidente.

Com o empate em 1 a 1 frente à equipe peruana, o Fluminense garantiu a primeira colocação do grupo D da Libertadores. Classificado para as oitavas de final, o Tricolor estará no pote 1 do sorteio, junto com os já classificados Racing, Internacional, Independiente del Valle, Athletico-PR e Olimpia. Bolívar e Palmeiras ainda disputam a liderança do Grupo C, enquanto o Boca Juniors enfrenta o Monagas para se juntar ao clube carioca entre os primeiros colocados. Os dois jogos acontecerão nesta quinta-feira (29).