Marinho quebra silêncio após rescisão com o Flamengo

Na última segunda-feira (19), Flamengo e Marinho chegaram a um acordo e acertaram uma rescisão de contrato amigável. Após assinar o fim do vínculo com o Clube da Gávea, o jogador usou as redes sociais para quebrar o silêncio e se manifestar sobre o ocorrido. Através do Instagram, o atacante publicou um vídeo dando sua versão dos fatos.

O jogador esclareceu a situação do dia 22 de maio, quando se recusou a viajar para o Chile com a delegação, onde o Flamengo enfrentaria o Ñublense, pela Libertadores. Ele também falou sobre o sentimento do tempo afastado e da notificação extrajudicial que apresentou ao clube para solicitar a reintegração.

Com a rescisão assinada, Marinho se prepara para assinar o contrato com o Fortaleza. As negociações estão em andamento e as questões contratuais já estão acertadas entre as partes.

VEJA PRONUNCIAMENTO DE MARINHO NA ÍNTEGRA:

‘Passando aqui como forma de esclarecimento a respeito de tudo o que aconteceu, tudo que vocês viram, vocês leram na internet a meu respeito, e algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias de uma forma totalmente diferente, me calei porque eu acredito que o silencio é a melhor resposta pra tudo, mas às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. Nesses dias, aconteceram tantas informações e eu me calei.

Mas, não vim atacar ninguém, vim passar o que realmente aconteceu em meio a tudo isso. É triste ler algumas notícias, algumas inverdades que não condizem com a minha pessoa, com o meu caráter.

Dia 22, teve uma viagem para o Chile, onde quem não jogou se apresentaria às 9h, os que jogaram se apresentariam às 15h, diretamente para a viagem. No treino da manha, eu senti um desconforto em um coletivo contra o sub 20, e após isso, fui atendido pelo médico, fui ao departamento médico ser avaliado e pedi apenas uma exame antes da viagem, a respeito do que tinha acontecido.

Em meio ao tempo, ao passar do tempo, e ai eu não consegui fazer o exame ali para a viagem. O pessoal da comissão chegou, me chamou e falou que eu tinha que viajar. Eu falei que não tinha exame, que eu estava sentindo dor e que não tinha porque eu viajar com dor, e acabei ali falando que não teria como viajar sem exame. Resumindo, uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Acabei não viajando, fiz exame dia 23, apareceu um edemazinho, eu ainda estava com dor no adutor, as coisas aconteceram, as informações saíram… https://www.instagram.com/p/Ctsm4c3scXO/

Na segunda-feira, no meu aniversario, saiu a notícia que eu tinha sido afastado, porém na sexta eu já fui noticiado que eu seria afastado. Enfim, não quero colocar a culpa em ninguém, me fazer de vítima… Foi uma atitude em meio a alguns problemas particulares, a situação de não estar jogando, acabei de uma forma equivocada tomando essa decisão. E tudo que aconteceu após isso me machucou, me deixou mal, triste. Fiquei afastado, longe dos treinamentos, dos meus companheiros, de uma vida que eu sempre fiz e sempre me dediquei.

O mais importante para mim é salientar que os erros não definem a minha carreira, a minha pessoa, não definem o meu caráter. Eu não vou conseguir acertar 100% em tudo, eu sou ser humano como qualquer outro. Vou cometer erros, mas a gente tem em nossa cabeça o quanto a gente é humilde em reconhecer, e eu sou um cara que totalmente consegue visualizar isso. Em meio a tudo que passou, com a cabeça com o pensamento totalmente diferente hoje, de algumas atitudes que eu cometi, essa atitude em especial. Então, não foi nada além, até porque minha conduta dentro do clube fala por si só. Nunca cometi nada errado, sempre fui exemplar no meu trabalho e assim que é. A respeito disso, errei, mas a minha vida é isso, eu nasci pra jogar futebol e continuo em busca do meu sonho.

Quero deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, treinar e ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, que aquilo que lê, acredita, mas eu jamais faria isso, jamais colocaria o clube na justiça, independente da situação. Apenas como atleta profissional, jogando no clube que eu sempre sonhei em jogar. Abri mão de dinheiro para jogar no flamengo, para viver um sonho meu e da minha família, e aqui realizei o sonho de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, e nada melhor do que conseguir realizar sonhos no qual a sua família sempre sonhou.

A instituição Flamengo é grandiosa está acima de jogador, treinador, comissão técnica, diretoria, porque a instituição é para sempre. O Flamengo continuará sendo gigante. Em meio a isso, desculpa ao torcedor, quero agradecer, dizer que vivi um sonho, realizei um sonho. Desejo sorte ao clube, quero agradecer à comissão, atletas, funcionários, que no dia a dia me encontravam, falavam comigo, sabem do meu caráter, da minha pessoa. Que eu possa seguir minha vida fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. Essa é a minha mensagem, o Flamengo é gigante, está na minha historia e eu estou na história do Flamengo. Aqui eu realizei o sonho de conquistar Libertadores e a Copa do Brasil vestindo o Manto Sagrado, o Flamengo continua sendo grandioso e vamos que vamos.’

