Marina Rio Club Open, 1º evento internacional de Beach Tennis de Goiás, começa nesta terça-feira em Itumbiara (GO)

Começa nesta terça-feira, 27, o Marina Rio Club Open , torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil e primeira competição internacional de Beach Tennis da história do estado de Goiás, que acontece em Itumbiara com 500 atletas de 12 países. O torneio será realizado até o dia 2 de julho com sede no Marina Rio Club e tem a organização da Dizplay Eventos, contando com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.O primeiro dia do evento será o do BT 10 masculino e feminino no profissional, torneio sem premiação, mas com pontuação para o ranking mundial que terá presença de duplas goianas Gabriel Avila e Mateus Freitas e também Neilhio de Lima e Ronaldo Alves. Outro goiano será Henrique Medeiros, que joga com o francês Joseph Vieira. O torneio terá presença de atletas do Chile, Rússia, França além dos brasileiros. O sorteio da chave será realizado no final do dia.

Na quarta-feira, 28, mais um evento BT 10 sem premiação na disputa. Desta vez, Henrique Medeiros atua com o catarinense Felipe Poffo.

A partir de quinta-feira, 29, a disputa do qualifying do evento principal BT 200 com premiação total de US$ 15 mil e presença de jogadores de 12 países (Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile). A chave principal começa na sexta-feira, 30, e vai até o domingo, 2, com presença de vinte atletas do top 20 mundial do masculino e feminino sendo sete top 10 do masculino e quatro no feminino.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista começando na quinta-feira, 29. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

O evento terá a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade que será para 300 torcedores. Seguem abertas as vendas de ingressos para o camarote. O primeiro lote de ingressos foi aberto com desconto e o camarote dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários.

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, Criosolar, Maquigeral, DropShot e da Unimed.. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.